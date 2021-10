The Space Cinema: i film in programma da sabato 30 ottobre a lunedì primo novembre

Ecco gli orari dei film in programma al The Space Cinema, in via Canada, a Grosseto, da sabato 30 ottobre a lunedì primo novembre:

FILM 1 2 3 4 5 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 14.40 15.00 16.00 16.50 18.10 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 20.40 FREAKS OUT 15.20 18.30 20.10 21.40 23.10 (solo sabato e domenica) UNA NOTTE DA DOTTORE 17.10 19.20 VENOM 15.40 19.00 21.10 23.20 (solo sabato e domenica) HALLOWEEN KILLS 17.40 21.30 23.50 (solo sabato e domenica) ANTLERS 19.20 21.30 23.40 (solo sabato e domenica) NO TIME TO DIE 18.00 21.20 22.50 (solo sabato e domenica)

Il costo del biglietto intero è di 8 euro, mentre per i possessori della The Space Cinema Card il costo del biglietto è di 5 euro.