Cinema: i film in programma nelle sale di Grosseto dal 20 al 26 giugno

The Space Cinema

Questa la programmazione dei film previsti al “The Space Cinema”, in via Canada 80 a Grosseto, da giovedì 20 a mercoledì 26 giugno:

FILM GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER ALADDIN – 128 MIN 17.00; 19.20 17.00; 19.20 17.00; 19.20 11.50; 17.00; 19.20 16.40; 19.20 16.40; 19.20 16.40; 19.20 GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS – 132 MIN 18.50; 21.40 18.50; 21.40 18.50; 21.40 11.40; 18.50; 21.40 16.50; 22.00 19.00; 21.50 19.00; 21.50 PETS 2 – VITA DA ANIMALI- 87 MIN 16.40; 17.20; 19.30; 21.50 16.40; 17.20; 19.30; 21.50 16.40; 17.20; 19.30; 21.50 11.40; 14.30; 15.10; 16.40; 17.20; 19.30; 21.50 17.20; 19.30; 21.50 16.50; 17.20; 19.30; 21.50 16.50; 17.20; 19.30; 21.50 X-MEN: DARK PHOENIX -120 MIN 16.50; 19.20; 21.50 16.50; 19.20; 21.50 16.50; 19.20; 21.50 11.50; 14.20; 16.50; 19.20; 21.50 17.30; 19.20; 21.50 16.50; 19.20; 21.50 16.50; 19.20; 21.50 ARRIVEDERCI PROFESSORE – 90 MIN 17.20; 19.40; 22.10 17.20; 19.40; 22.10 17.20; 19.40; 22.10 11.30; 14.00; 15.00; 17.20; 19.40; 22.10 17.20; 19.40; 22.10 17.20; 19.40; 22.10 17.20; 19.40; 22.10 DENTRO CARAVAGGIO – THE SPACE EXTRA – 85 MIN 20.00 IL GRANDE SALTO – 94 MIN 22.10 22.10 22.10 22.10 16.50 17.00 17.00 JOHN WICK 3 – PARABELLUM – HAPPY DAY – 130 MIN 22.10 22.10 LA BAMBOLA ASSASSINA – V.M. 14 ANNI – 90 MIN 17.50; 20.10; 22.30 17.50 17.50; 20.10; 22.30 12.00; 15.30; 17.50; 20.10; 22.30 17.50; 20.10; 22.30 17.50; 20.10; 22.30 17.50; 20.10; 22.30 MARATONA LA BAMBOLA ASSASSINA – V.M. 14 ANNI 20.30 POLAROID – 88 MIN 17.10 17.10 17.10 14.40; 17.10 RAPINA A STOCCOLMA – 92 MIN 19.50; 22.20 19.50; 22.20 19.50; 22.20 19.50; 22.20 19.50; 22.20 20.00; 22.20 20.00; 22.20 RIBELLE – THE BRAVE – CINEMA PARK – 93 MIN 11.30

N.B: i film avranno inizio circa 20 minuti dopo l’orario indicato nella tabella. Durante la proiezione verrà effettuato l’intervallo.

Venerdì 21 giugno , alle 20.30 , è in programma la maratona de “ La bambola assassina ”, che prevede la proiezione consecutiva dei film “La bambola assassina” (Edizione 1989) e, dopo l’intervallo, La bambola assassina” (Reboot 2019), alle 22.10. Il biglietto è valido per entrambi i film, ma può essere usato anche solo per la visione dell’anteprima. Il costo dei biglietto per assistere all’evento è di 9,50 euro .

, alle , è in programma la maratona de “ ”, che prevede la proiezione consecutiva dei film “La bambola assassina” (Edizione 1989) e, dopo l’intervallo, La bambola assassina” (Reboot 2019), alle 22.10. Il biglietto è valido per entrambi i film, ma può essere usato anche solo per la visione dell’anteprima. Il costo dei biglietto per assistere all’evento è di . Domenica 23 giugno , alle 11.30 , nell’ambito dell’iniziativa “ Cinema Park ”, sarà trasmesso il film “ Ribelle – The brave ”. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 2,90 euro .

, alle , nell’ambito dell’iniziativa “ ”, sarà trasmesso il film “ ”. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di . Lunedì 24 e martedì 25 giugno , alle 22.10 , nell’ambito dell’iniziativa “ Happy Day ”, sarà trasmesso il film “ John Wick 3 – Parabellum ”. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 3,50 euro .

e , alle , nell’ambito dell’iniziativa “ ”, sarà trasmesso il film “ ”. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di . Lunedì 24 giugno, alle 20.00, nell’ambito delle iniziative di “The Space Extra”, sarà trasmesso il film “Dentro Caravaggio”, il documentario sul celebre pittore. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 10,50 euro.

Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli:

biglietto intero: 8,50 euro nei giorni prefestivi e festivi ;

; biglietto ridotto: 4,90 euro nei giorni prefestivi e festivi per i bambini di età inferiore ai 12 anni e per i militari ;

; biglietto intero: 8,00 euro nei giorni feriali serali dopo le ore 17.55 ;

; biglietto ridotto: 7,00 euro nei giorni feriali pomeridiani prima delle ore 17.55 ;

; biglietto ridotto: 5,50 euro nei giorni feriali per gli spettatori over 65 ;

; biglietto intero: 10,00 euro per i film in 3D, escluso il costo dell’occhiale (1 euro) ;

; biglietto ridotto: 9,00 euro per i film in 3D per i bambini di età inferiore ai 10 anni e per i militari, escluso il costo dell’occhiale (1 euro) ;

; supplemento: 1,00 euro per i vip seats ;

; supplemento: 1,00 euro per assistere ai top film.

Per il preacquisto con carta di credito e la programmazione consultare il sito www.thespacecinema.it o chiamare il numero di telefono 892.11.

Cinema Stella

La programmazione dei film previsti al “Cinema Stella”, in via Mameli 24/C a Grosseto, è sospesa.

Per informazioni, è possibile consultare il sito www.cinemastella.com o contattare il numero 0564.27069.

Aurelia Antica Multisala

Per la programmazione dei film all’Aurelia Antica Multisala, in via Aurelia Antica 29, a Grosseto, da giovedì 20 a mercoledì 26 giugno è possibile consultare il sito www.aureliaanticamultisala.it.

Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: