Cinema: i film in programma nelle sale di Grosseto dal 18 al 24 luglio

The Space Cinema

Questa la programmazione dei film previsti al “The Space Cinema”, in via Canada 80 a Grosseto, da giovedì 18 a mercoledì 24 luglio:

FILM GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER SPIDER-MAN: FAR FROM HOME – 130 MIN 16.30; 17.10; 17.50; 18.30; 19.20; 20.00; 20.40; 21.30; 22.10 16.30; 17.10; 17.50; 18.30; 19.20; 20.00; 20.40; 21.30; 22.10 16.30; 17.10; 17.50; 18.30; 19.20; 20.00; 20.40; 21.30; 22.10 16.30; 17.10; 17.50; 18.30; 19.20; 20.00; 20.40; 21.30; 22.10 16.30; 17.10; 17.50; 18.30; 19.20; 20.00; 21.30; 22.10 16.30; 17.10; 17.50; 18.30; 19.20; 20.00; 21.30; 22.10 16.30; 17.10; 17.50; 18.30; 19.20; 20.00; 20.40; 21.30; 22.10 TOY STORY 4 – 100 MIN 16.50; 17.30; 19.10 16.50; 17.30; 19.10 16.50; 17.30; 19.10 16.50; 17.30; 19.10 16.50; 17.30; 19.10 16.50; 17.30; 19.10 16.50; 17.30; 19.10 A STAR IS BORN – HAPPY DAY – 135 MIN 21.00 21.00 ANNABELLE 3 – 106 MIN 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 22.20 BIRBA – MICIO COMBINAGUAI – 88 MIN 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 EDISON, L’UOMO CHE ILLUMINO’ IL MONDO – 105 MIN 19.40; 22.10 19.40; 22.10 19.40; 22.10 19.40; 22.10 19.40; 22.10 19.40; 22.10 19.40; 22.10 SERENITY – 106 MIN 19.50; 21.40; 22.45 19.50; 21.40; 22.45 19.50; 21.40; 22.45 19.50; 21.40; 22.45 19.50; 21.40; 22.45 19.50; 21.40; 22.45 19.50; 21.40; 22.45

N.B: i film avranno inizio circa 20 minuti dopo l’orario indicato nella tabella. Durante la proiezione verrà effettuato l’intervallo.

Lunedì 22 e martedì 23 luglio, alle 21.00, nell’ambito dell’iniziativa “Happy Day”, sarà trasmesso il film “A star is born”. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 3,50 euro.

Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli:

biglietto intero: 8,50 euro nei giorni prefestivi e festivi ;

; biglietto ridotto: 4,90 euro nei giorni prefestivi e festivi per i bambini di età inferiore ai 12 anni e per i militari ;

; biglietto intero: 8,00 euro nei giorni feriali serali dopo le ore 17.55 ;

; biglietto ridotto: 7,00 euro nei giorni feriali pomeridiani prima delle ore 17.55 ;

; biglietto ridotto: 5,50 euro nei giorni feriali per gli spettatori over 65 ;

; biglietto intero: 10,00 euro per i film in 3D, escluso il costo dell’occhiale (1 euro) ;

; biglietto ridotto: 9,00 euro per i film in 3D per i bambini di età inferiore ai 10 anni e per i militari, escluso il costo dell’occhiale (1 euro) ;

; supplemento: 1,00 euro per i vip seats ;

; supplemento: 1,00 euro per assistere ai top film.

Per il preacquisto con carta di credito e la programmazione consultare il sito www.thespacecinema.it o chiamare il numero di telefono 892.11.

Cinema Stella

La programmazione dei film previsti al “Cinema Stella”, in via Mameli 24/C a Grosseto, è sospesa.

Per informazioni, è possibile consultare il sito www.cinemastella.com o contattare il numero 0564.27069.

Aurelia Antica Multisala

Per la programmazione dei film all’Aurelia Antica Multisala, in via Aurelia Antica 29, a Grosseto, da giovedì 18 a mercoledì 24 luglio è possibile consultare il sito www.aureliaanticamultisala.it.

Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: