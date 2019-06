Cinema: i film in programma nelle sale di Grosseto dal 13 al 19 giugno

The Space Cinema

Questa la programmazione dei film previsti al “The Space Cinema”, in via Canada 80 a Grosseto, da giovedì 13 a mercoledì 19 giugno:

FILM GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER ALADDIN – 128 MIN 17.20; 19.40 17.20; 19.40 17.20; 19.40 11.30; 14.00; 16.50; 19.10 16.50; 19.10 16.50; 19.10 16.50; 19.10 DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO – CINEMA PARK – 96 MIN 11.30 GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS – 132 MIN 16.40; 19.30; 22.20 16.40; 19.30; 22.20 16.40; 19.30; 22.20 13.00; 15.50; 18.40; 21.30 19.30; 22.20 19.30; 22.20 19.30; 22.20 PETS 2 – VITA DA ANIMALI – 87 MIN 17.00; 17.30; 18.00; 19.00; 20.00; 22.10 17.00; 17.30; 18.00; 19.00; 20.00; 22.10 17.00; 17.30; 18.00; 19.00; 20.00; 22.10 11.30; 13.10; 14.20; 14.50; 15.20; 16.30; 17.00; 17.30; 18.30; 19.40; 21.50 16.40; 17.00; 17.30; 18.50; 19.40; 21.50 16.40; 17.00; 17.30; 19.40; 21.50 16.40; 17.00; 17.30; 19.40; 21.50 X-MEN: DARK PHOENIX – 120 MIN 17.10; 19.50; 21.30; 22.30 17.10; 19.50; 21.30; 22.30 17.10; 19.50; 21.30; 22.30 11.30; 14.00; 16.30; 19.00; 20.50; 21.40 16.30; 19.30; 22.00; 22.30 16.30; 19.30; 22.00; 22.30 16.30; 19.30; 22.00; 22.30 FATE/STAY NIGHT: HEAVEN’S FEEL II. LOST BUTTERFLY – THE SPACE EXTRA – 117 MIN 19.00 17.00; 19.30 IL GRANDE SALTO – 94 MIN 20.10; 22.20 20.10; 22.20 20.10; 22.20 19.50; 22.00 19.50; 22.10 19.50; 22.10 19.50; 22.10 IL TRADITORE – 145 MIN 19.00 19.00 19.00 11.30; 17.50 21 .00 21.40 21.40 POKEMON DETECTIVE PIKACHU – 105 MIN – HAPPY DAY 17.00; 19.30 17.00; 19.30 POLAROID – 88 MIN 16.50; 22.40 16.50; 22.40 16.50; 22.40 15.30; 22.10 17.10 17.10 17.10 ROCKETMAN – 121 MIN 22.20 22.20 22.20 21.20 22.10 22.10 22.10

N.B: i film avranno inizio circa 20 minuti dopo l’orario indicato nella tabella. Durante la proiezione verrà effettuato l’intervallo.

Domenica 16 giugno , alle 11.30 , nell’ambito dell’iniziativa “ Cinema Park ”, sarà trasmesso il film “ Dragon Trainer – Il mondo nascosto ”. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 2,90 euro .

Domenica 16 giugno, alle 11.30, nell'ambito dell'iniziativa "Cinema Park", sarà trasmesso il film "Dragon Trainer – Il mondo nascosto". Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 2,90 euro.

Lunedì 17 e martedì 18 giugno, alle 17.00 e alle 19.30, nell'ambito dell'iniziativa "Happy Day", sarà trasmesso il film "Pokemon Detective Pikachu". Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 3,50 euro.

Martedì 18 giugno, alle 19.00, e mercoledì 19 giugno, alle 17.00 e alle 19.30, nell'ambito delle iniziative di "The Space Extra", sarà trasmesso il film "Fate/Stay night: Heaven's Feel II. Lost Butterfly", di Tomonori Sudo. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di 10,50 euro.

Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli:

biglietto intero: 8,50 euro nei giorni prefestivi e festivi ;

; biglietto ridotto: 4,90 euro nei giorni prefestivi e festivi per i bambini di età inferiore ai 12 anni e per i militari ;

; biglietto intero: 8,00 euro nei giorni feriali serali dopo le ore 17.55 ;

; biglietto ridotto: 7,00 euro nei giorni feriali pomeridiani prima delle ore 17.55 ;

; biglietto ridotto: 5,50 euro nei giorni feriali per gli spettatori over 65 ;

; biglietto intero: 10,00 euro per i film in 3D, escluso il costo dell’occhiale (1 euro) ;

; biglietto ridotto: 9,00 euro per i film in 3D per i bambini di età inferiore ai 10 anni e per i militari, escluso il costo dell’occhiale (1 euro) ;

; supplemento: 1,00 euro per i vip seats ;

; supplemento: 1,00 euro per assistere ai top film.

Per il preacquisto con carta di credito e la programmazione consultare il sito www.thespacecinema.it o chiamare il numero di telefono 892.11.

Cinema Stella

La programmazione dei film previsti al “Cinema Stella”, in via Mameli 24/C a Grosseto, è sospesa.

Per informazioni, è possibile consultare il sito www.cinemastella.com o contattare il numero 0564.27069.

Aurelia Antica Multisala

Per la programmazione dei film all’Aurelia Antica Multisala, in via Aurelia Antica 29, a Grosseto, da giovedì 13 a mercoledì 19 giugno è possibile consultare il sito www.aureliaanticamultisala.it.

Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: