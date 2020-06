Centri prelievi aperti anche sabato e domenica: gli orari degli ambulatori in Maremma

Continua l’attività di potenziamento dei centri prelievi dell’Azienda Usl Toscana sud est, che conferma l’apertura straordinaria dei centri prelievi anche per il prossimo fine settimana.

Sarà possibile quindi eseguire esami ematici, con la modalità dell’accesso diretto, nei punti prelievo ospedalieri e nei distretti dei comuni sul territorio.

Con l’inizio della Fase 2 e la graduale ripresa dell’attività ordinaria, l’Azienda Usl Toscana Sud Est ha messo in campo un grande sforzo organizzativo per evadere le richieste di esami ematici, compresi quelli rimasti in sospeso prima dell’emergenza sanitaria, attraverso un potenziamento delle attività su tutto il territorio.

Nelle prime tre settimane di giugno, nell’ambito grossetano, sono state evase 8860 richieste di prelievo prenotate, di cui oltre 4mila solo nell’ultima settimana, segno evidente della validità delle misure attuate per riportare rapidamente la situazione ai livelli ordinari.

Tuttavia, nella consapevolezza delle difficoltà incontrate dai cittadini a causa del periodo di sospensione delle prestazioni con la modalità dell’accesso diretto, l’Azienda Usl Toscana Sud Est comunica che, coloro che hanno prenotato telefonicamente o tramite e-mail un esame ematico e hanno ricevuto un appuntamento in tempi lunghi, possono anticipare il prelievo recandosi nelle strutture dov’è previsto l’accesso diretto.

Gli orari dei punti prelievi

Grosseto

ospedale Misericordia: dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 17.30;

via Don Minzoni: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30 (su appuntamento); la domenica dalle 7.30 alle 17.30 (libero accesso); dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 prelievi sierologici Covid-19;

Barbanella: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.00 (su appuntamento);

Marina Di Grosseto: giovedì dalle 8.30 alle 12.30;

Castiglione Della Pescaia: martedì e venerdì dalle 7.45 alle 9.00, sabato 27 giugno dalle 8.00 alle 12.00 (apertura straordinaria);

Scansano: lunedì e mercoledì dalle 7.45 alle 9.00;

Roccastrada: lunedì dalle 8.30 alle 11.30, sabato 27 giugno dalle 8.00 alle 12.00 (apertura straordinaria).

Zona Amiata grossetana

Ospedale Castel del Piano: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00;

Arcidosso: giovedì dalle 8.30 alle 10.00;

Cinigiano: martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 10.30;

Semproniano: lunedì dalle 8.30 alle 10.30;

Roccalbegna: martedì dalle 8.30 alle 10.30;

Santa Fiora: lunedì dalle 8.00 alle 10.00 (domiciliari), mercoledì dalle 8.30 alle 10.00, venerdì dalle 8.30 alle 10.00;

Seggiano: venerdì dalle 8.30 alle 10.00;

Castell’azzara: mercoledì dalle 8.30 alle 10.30;

Selvena: venerdì dalle 8.30 alle 10.30.

Colline Metallifere

Follonica: dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 13.00;

Bagno di Gavorrano: martedì e giovedì dalle 7.30 alle 10.00, sabato 27 giugno dalle 8.00 alle 12.00 (apertura straordinaria);

Monterotondo: lunedì dalle 8.00 alle 10.30;

Montieri: martedì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30.

Colline dell’Albegna