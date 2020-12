Natale: gli orari delle celebrazioni nelle parrocchie della Diocesi di Grosseto

“Per la mezzanotte del 24 dicembre programmate un bel doppio di campane a festa! Il Natale non è certo legato a orari, ma il suono festoso delle campane a quell’ora è un bel segno, che non va lasciato cadere nel silenzio (nemmeno per una volta come per questo anno così particolare!)”. E’ l’invito che il vescovo Rodolfo ha rivolto ai parroci per le festività natalizie.

Come noto, le disposizioni anticovid e il “coprifuoco” alle 22 non rendono possibile celebrare la Messa della notte, il 24 dicembre, a mezzanotte. Le parrocchie hanno quindi rimodulato gli orari, che indichiamo di seguito.

Le celebrazioni presiedute dal Vescovo

Il vescovo Rodolfo celebrerà la Messa di Natale in cattedrale alle ore 20. In Duomo sarà celebrata anche la Messa vigiliare delle ore 18, presieduta da don Paolo Gentili, vicario generale della Diocesi. Diretta televisiva su Tv9.

Il 25 dicembre, Natale del Signore, il Vescovo presiederà il Pontificale solenne alle ore 11. Diretta televisiva su Tv9. In cattedrale Messe anche alle 9.30 e 18.

26 dicembre santo Stefano protomartire: oltre alle Messe mattutine, alle 18 prefestiva della festa della Santa Famiglia (diretta su Tv9)

Primo gennaio – Solennità di Maria SS. Madre di Dio e giornata mondiale della Pace: messe ore 9.30 – 11, presiede il Vescovo – 18.

6 gennaio – Epifania – Messe ore 9.30, 11 Pontificale del Vescovo; 18.

Gli orari del 24 e 25 dicembre nelle altre parrocchie della zona urbana

San Francesco (piazza San Francesco)

24 dicembre: ore 18 Rosario e primi Vespri solenni;

ore 20 messa della Natività;

25 dicembre: Messe 7.30; 10; 11.30 (solenne); 16.30 (dei ragazzi); 18

San Giuseppe (piazza Sauro)

24 dicembre: ore 19 Ufficio delle letture di Natale; 19.30 Messa della natività

25 dicembre: Messe 8.30; 10; 11.30

Cottolengo (via Scansanese)

24 dicembre: ore 17.30 Messa vigiliare; ore 20 Messa della notte. Alle 23.45 apertura e benedizione del presepe in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia

25 dicembre: Messe ore 8; 10; 11.30; 17.30.

Sacro Cuore (piazza Galeazzi-via della Pace)

24 dicembre: ore 18 Messa vigiliare; ore 20 Messa della notte (per entrambe occorre ritirare il bigliettino di presenza in segreteria nella giornata del 24);

25 dicembre Messe: 8-10*-11.30* (*entrambe contemporaneamente in basilica e nel salone parrocchiale) e 18.30

Santa Lucia (via Pirandello)

24 dicembre, 20.30 Messa della notte

25 dicembre, Messe: 8-10-11.30-18

SS.Crocifisso (via S.Lavagnini)

24 dicembre: 18 Messa vigiliare; 20 Messa della notte

25 dicembre Messe: 8,30-10,30-18

Maria SS. Addolorata (via Papa Giovanni XXIII)

24 dicembre: ore 20 Messa della notte

25 dicembre, Natale del Signore, Messe: 8.30-10-11.30-18

Santa Famiglia (via Unione Sovietica)

24 dicembre ore 19.30 Messa della notte

25 dicembre, Natale del Signore, Messe: ore 9-11-18

27 dicembre, festa della Santa Famiglia, titolare della parrocchia: Messe ore 9-11-18

Madre Teresa di Calcutta (via Stati Uniti)

24 dicembre ore 19 Messa della notte

25 dicembre, Messe ore 9-11-18

Cappella dell’ospedale Misericordia

24 dicembre ore 17 Messa vigiliare

25 dicembre, Messe ore 10-16.30

Gli orari completi delle celebrazioni natalizie (24 dicembre-6 gennaio) delle parrocchie della Diocesi possono essere consultati sul settimanale diocesano Toscana Oggi, sul sito www.diocesidigrosseto.it, sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/diocesidigrosseto

Si ricorda che per partecipare alle celebrazioni occorre avere con sé l’autocertificazione. Nelle chiese valgono le regole introdotte con l’intesa Governo-Cei a partire dal 18 maggio per la ripresa graduale delle celebrazioni con il popolo: obbligo di indossare la mascherina, obbligo di occupare solo i posti contrassegnati, sanificarsi le mani all’ingresso, mantenere le distanze di almeno 1 metro frontale e laterale dagli altri fedeli, ricevere la comunione solo sul palmo della mano.