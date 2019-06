Agli scavi di Roselle in bus: nuovo servizio a disposizione di cittadini e turisti. Tutti gli orari

Con orario estivo, 10.30 e 13.30 dalla stazione di Grosseto e 14.20, 18.25 da Batignano, grazie alla stretta collaborazione tra Provincia e Comune di Grosseto, Tiemme, Pro Loco di Roselle e Polo museale della Toscana – è oggi possibile raggiungere l’area archeologica nazionale di Roselle con l’autobus di linea.

I primi a utilizzare la nuova fermata, già attivata per le scuole a fine anno scolastico, sono stati gli studenti della classe III B Architettura del Liceo artistico del Polo Bianciardi di Grosseto per un progetto di alternanza scuola lavoro che li ha visti impegnati ad ideare un logo dell’Area archeologica, nuovi percorsi di visita e punti accoglienza e informazioni alla biglietteria e alla collina sud. In questi giorni sono invece i giovanissimi partecipanti ai campi scuola estivi delle parrocchie grossetane a beneficiare della linea.

Il servizio che Tiemme ha attivato riveste un’importanza strategica per lo sviluppo turistico e culturale del comprensorio e la nuova fermata consentirà senz’altro a cittadini, scuole, visitatori in genere di godere pienamente di uno dei siti archeologici più importanti e attrattivi della provincia di Grosseto quale è la città antica di Roselle.

“L’obiettivo è creare servizi che permettano a tutti di godere delle attività e della bellezza degli scavi di Roselle – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alla cultura Luca Agresti -: ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per rendere questo progetto realtà”.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore alla viabilità Fausto Turbanti: “L’amministrazione comunale presta particolare attenzione alle esigenze del territorio, anche dal punto di vista degli spostamenti – conferma Turbanti –: invitiamo i cittadini a usufruire di questo nuovo servizio, lasciando a casa la propria auto e godendosi a pieno una gita fuoriporta. In questa direzione va anche il progetto delle piste ciclabili che collegano e collegheranno presto Grosseto alle frazioni, un maxi progetto che procede a pieno ritmo, volto anche a potenziare il turismo“.

“Un risultato significativo – sottolineano anche il direttore del Polo toscano Stefano Casciu e il direttore dell’area archeologica, Maria Angela Turchetti -, che consentirà anche alle scuole di ogni ordine e grado una ottimale fruizione del sito. Senz’altro consoliderà la stretta collaborazione già esistente tra istituzioni che mirano alla promozione e alla valorizzazione integrata del territorio, e potrà rafforzarsi ulteriormente con l’inserimento di Roselle tra le realtà museali visitabili attraverso un biglietto unico e con la realizzazione, fin da questa estate, di iniziative culturali condivise”.

“Un buon servizio di mobilità si compone di vari dettagli ed il collegamento con gli scavi di Roselle è uno di questi, sicuramente importante – spiega Guido Delmirani, consigliere d’amministrazione di Tiemme -. Così, a circa un anno di distanza dall’entrata in funzione del nuovo servizio urbano, l’impegno di Tiemme non si è esaurito, anzi si è esteso verso una meta che possiamo contribuire a valorizzare e riscoprire, proprio grazie a nuove opportunità di collegamento di servizio pubblico“.

Ecco i nuovi collegamenti da/per gli scavi di Roselle: