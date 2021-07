Al via il servizio di bus navetta estivo per le spiagge: ecco gli itinerari e gli orari

Domenica primo agosto tornano a girare nei centri abitati di Porto Ercole e Porto Santo Stefano e diretti verso le spiagge del Promontorio i bus navetta.

Il servizio è gratuito su tutto il territorio comunale.

Gli itinerari e gli orari

Bus navetta Porto Ercole

Servizio spiagge: Piazza Albegna – Bar Centrale – Porto Ercole vecchio – Spiaggia Le Viste – Sbarcatello – Pellicano – Cala Galera – Piazza Albegna.

Orario: dalle ore 10.15 alle ore 19.46 – Continuativamente.

Servizio cimitero : Porto Ercole vecchio – Bar Centrale – San Rocco – 167 – Cimitero – Cala Galera – 167 – Bar Centrale – Porto Ercole vecchio.

Orario: dalle ore 07.30 alle ore 08.55 – Continuativamente.

Bus navetta serale con collegamento Porto Ercole – Feniglia

Linea 1 Porto Ercole – Feniglia

Itinerario: Piazza A. Vespucci – Bivio Feniglia – Feniglia campeggio

Orario: 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00. Cadenza dal capolinea piazza A. Vespucci ogni 60 minuti

Linea 2 Feniglia – Porto Ercole

Itinerario: Feniglia campeggio – Bivio Feniglia – Piazza A. Vespucci

Orario: 20.10, 21.10, 22.10, 23.10 – Cadenza dal capolinea Feniglia campeggio ogni 60 minuti.

Bus navetta Porto Santo Stefano

Bus navetta spiagge e Bretella

Linea mare 1

Itinerario: località Marinella (capolinea), lungomare dei Navigatori, piazza V. Emanuele, via Martiri d’Ungheria, località Lividonia, via Panoramica (Lucciola), via del Sole, via Panoramica, via Appetito Alto, via Roma, località Pispino, via Campone, Strada Provinciale 161, località Pozzarello, località La Soda, località Santa Liberata, località La Soda, località Pozzarello, Bretella Cantoniera (località La Bionda, località Cantoniera), Banchina Toscana e località Marinella.

Orario: dalle ore 08.30 alle ore 11.30 – lLultima corsa delle 11.30 continua per la discesa dei passeggeri, dopo il capolinea ‘Marinella’ secondo l’itinerario di cui sopra fino alla òocalità Pispino.

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – L’ultima corsa delle 18.30 continua per la discesa dei passeggeri, dopo il capolinea ‘Marinella’ secondo l’itinerario di cui sopra fino alla Loc. Pispino.

Cadenza dal capolinea Loc. Marinella ogni 30 minuti.

lLnea mare 2

Itinerario: località Marinella (capolinea), lungomare dei Navigatori, via Civinini, piazza V. Emanuele, via Martiri d’Ungheria, località Lividonia, via Panoramica, via Appetito Alto, via del Sole, via Panoramica, via Roma, località Pispino, Strada Provinciale 161, quartiere Pozzarello, Bretella Cantoniera (località La Bionda, località Cantoniera), Banchina Toscana e località Marinella.

Orario: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 – L’ultima corsa delle 12 continua per la discesa dei passeggeri, dopo il capolinea ‘Marinella’ secondo l’itinerario di cui sopra fino alla località Pispino.

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – L’ultima corsa delle 19 continua per la discesa dei passeggeri, dopo il capolinea ‘Marinella’ secondo l’itinerario di cui sopra fino alla località Pispino

Cadenza dal capolinea località Marinella ogni 30 minuti.

Bus navetta dal centro urbano di Porto Santo Stefano lungo la Strada Provinciale “Panoramica” con fermate in corrispondenza delle spiagge

Itinerario: località Marinella (capolinea), lungomare Navigatori, piazza V. Emanuele, lungomare Navigatori, viale Barellai, via Baschieri, via Panoramica (zona Fortezza e Lucciola), bivio Lividonia, bivio Cala Grande, bivio Cala Moresca, bivio Cala Piccola, Strada comunale della Maddalena, via del Campone, località Marinella.

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Cadenza dal capolinea località Marinella ogni 60 minuti.

Bus navetta serale

Itinerario: Via Mazzini (parcheggio campo sportivo), località Marinella, lungomare dei Navigatori, piazza V. Emanuele, via M. d’Ungheria, via Panoramica, via Appetito Alto, con transito alternato a cadenza oraria alternativamente da località Lividonia, località Pispino, località Pozzarello.

Orario: dalle ore 19.00 alle ore 01.00 – Partenza ogni 15 minuti da via Mazzini (parcheggio campo sportivo).

Bus navetta con collegamento diretto Porto Santo Stefano – Porto Ercole

Linea 1 Porto Ercole – Porto Santo Stefano

Itinerario: Piazza Ricasoli – Viale Caravaggio (bar centrale) – Strada Provinciale (bivio Cala Galera) – Bivio Feniglia – Località Terrarossa – Località Santa Liberata – Località la Soda – Località Pozzarello – Piazzale del Valle – Località Marinella.

Orario: dalle ore 09:00 alle ore 19:00 – Cadenza dal capolinea piazza Ricasoli a Porto Ercole con almeno 4 corse giornaliere, di cui 2 la mattina e 2 il pomeriggio.

Linea 2 Porto Santo Stefano – Porto Ercole

Itinerario: Località Marinella – Viale Barellai – Piazza del Valle – Località Pozzarello – Località La Soda – Località Terrarossa – Bivio Feniglia – Bivio Cala Galera – Strada Provinciale – Viale Caravaggio (bar centrale) – Piazza Ricasoli.

Orario: dalle ore 09:30 alle ore 19:30 – Cadenza dal capolinea località Marinella a Porto Santo Stefano con almeno 4 corse giornaliere, di cui 2 la mattina e 2 il pomeriggio.