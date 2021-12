Bus nei giorni delle festività natalizie: ecco la mappa di Autolinee Toscane in Maremma

Come consuetudine, con l’arrivo delle festività natalizie anche la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale prevedrà una serie di modifiche e variazioni, parallelamente ai giorni di chiusura delle scuole per le festività natalizie.

Con Autolinee Toscane l’organizzazione rimarrà invariata rispetto a quanto già accadeva negli anni precedenti e rispetto a come gli utenti sono abituati in questo periodo dell’anno.

Tutti i servizi di trasporto scolastici saranno sospesi dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 compresi e torneranno regolari a partire da venerdì 7 gennaio 2022, giorno previsto per la ripresa delle lezioni in tutta la Toscana.

Nei giorni di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 dicembre e quindi lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 gennaio 2022 gli orari in vigore sia per collegamenti urbani che extraurbani saranno quelli feriali non scolastici, ovvero con esclusione dei servizi disponibili nei giorni di scuola.

Vediamo nel dettaglio il quadro delle variazioni nei territori compresi all’interno della provincia di Grosseto.

Grosseto: il servizio urbano seguirà l’orario festivo ridotto (ovvero con cadenzamento orario delle linee g1, g2 e g3 ogni 60 minuti anziché ogni 30) nei giorni del 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2022. Domenica 2 e giovedì 6 gennaio 2022 sarà in vigore l’orario urbano festivo. I servizi extraurbani avranno orario festivo ridotto con interruzione completa delle linee regionali Grosseto-Siena e Grosseto-Firenze, nei giorni di 25 e 26 dicembre e Capodanno. In questi giorni saranno garantiti solo i servizi extraurbani funzionali alle tratte dei lavoratori (verso Piombino e Scarlino/Casone).

Orari extraurbani festivi in vigore per il 2 e 6 gennaio.

Follonica: il servizio urbano sarà sospeso nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° e 6 gennaio 2022.

Massa Marittima: il servizio urbano sarà sospeso nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2022. Il 6 gennaio è previsto l’orario festivo.

Orbetello: il servizio urbano seguirà l’orario ridotto il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2022. L’orario ridotto prevede servizi dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, ma con un cadenzamento dei collegamenti delle linee 1 e 2 più ampio rispetto al normale. La linea 3 sarà invece integralmente sospesa.