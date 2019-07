Torna “Bus amico” per girare gratis in paese: undici corse al giorno, ecco gli orari

A partire da giovedì 18 luglio fino al 14 settembre, tutti i giorni escluse le domeniche, sarà attivo a Pitigliano il servizio “Bus amico“, il bus navetta gratuito promosso dal Comune per agevolare la mobilità di cittadini nel periodo estivo, riducendo la circolazione delle auto e risolvendo il problema dei parcheggi.

Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì venerdì e sabato sono previste 11 corse al giorno, seguendo un percorso circolare che, partendo da piazza della Repubblica, raggiunge i luoghi nevralgici come i supermercati, l’ospedale e le banche. Questi gli orari di partenza da piazza della Repubblica: 9.30, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 12.50, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40.

Il mercoledì, che è il giorno del mercato, è previsto anche il collegamento di Pitigliano con il Casone nei seguenti orari: alle 9 partenza del “Bus amico” dal Casone per proseguire con il giro standard degli altri giorni a Pitigliano. Alle 11.30 partenza da Pitigliano, in piazza della Repubblica, per il giro standard e poi proseguire fino al Casone.

“Considerando l’apprezzamento generale che ha avuto il servizio negli anni – spiega il sindaco Giovanni Gentili –, garantiamo anche questa estate ‘Bus amico. In più, rispetto all’anno scorso, abbiamo deciso di implementare le corse che passano da 8 a 11 al giorno. Inoltre, quest’anno tutte le corse passano per via San Francesco e via Santa Chiara, mentre l’anno scorso c’era una sola corsa la mattina e una il pomeriggio“.

Il percorso e le fermate

1.Piazza della Repubblica (partenza 9.30, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 12.50, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40)

2. Via Santa Chiara (Golosone)

3. Via Santa Chiara (Mattatoio)

4. Via San Francesco (Borghetto)

5. Via San Michele

6. Piazza del Mercato

7. Supermercato Coop

8. Stazione dei Carabinieri

9. Centro La Prata

10.Parco Largo Gervasi

11. Piazza Nenni

12. Supermercato Simply

13. Ospedale

14. Via Ugolini –Parco Paul Harris

15. Viale Cardella

16. Via Giovanni XXIII

17. SS 74 Banca Monte dei Paschi di Siena

18. piazza della Repubblica arrivo

In più tutti i mercoledì 2 corse per il Casone:

Corsa 1: ore 9:00 Casone – Pitigliano

Corsa 2: ore 11:30 Pitigliano, piazza della Repubblica – Casone