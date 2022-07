Torna l’Ape Fiora per il trasporto dei turisti in paese: gli orari del servizio

Dal 22 luglio fino al 28 agosto torna a transitare per le vie del centro storico di Santa Fiora Ape Fiora, lo speciale Ape Piaggio rosso per il trasporto dei passeggeri, pensato dal Comune per i piccoli gruppi di turisti.

Ape Fiora è rosso sgargiante, con l’abitacolo aperto e le rifiniture color panna. Il servizio sarà attivo per le vie del centro storico con partenza da piazza Garibaldi, tutti i fine settimana, (venerdì, sabato e domenica) nei seguenti orari: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Il costo del biglietto è di 3 euro.

“Ape Fiora è ormai diventato il simbolo dell’estate a Santa Fiora – commenta Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore al turismo –, un mezzo che suscita simpatia ed è molto richiesto dai turisti, forse perché evoca l’atmosfera vintage tipica degli anni Sessanta. Sicuramente il mezzo ideale per transitare nei vicoli stretti e più suggestivi del paese. Per questo, come ogni anno, rinnoviamo la proposta anche per l’estate 2022.“

L’allestimento a calessino è particolarmente gradevole, con un telone che protegge i due passeggeri e due comode poltrone nella parte posteriore del mezzo.

Informazioni e biglietti

Ufficio turistico di Santa Fiora: tel. 0564.977142, e-mail info@santafioraturismo.it