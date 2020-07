La Biblioteca della Ghisa di Follonica torna ad essere aperta anche per la consultazione e lo studio; questo permetterà al pubblico di riprendere le normali abitudini di accesso alle sale e di fruizione delle risorse, naturalmente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da coronavirus.

Ci sono alcune novità: il nuovo orario di apertura al pubblico della biblioteca è dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.15, e non sarà più necessaria la prenotazione per il servizio di prestito, dato che il materiale può essere richiesto direttamente allo sportello e, se disponibile, preso in prestito.

E’ stato anche riattivato il prestito interbibliotecario, per cui è possibile avere in prestito un libro disponibile in una delle biblioteche della rete grossetana, che sarà recapitato alla biblioteca della Ghisa. L’utente sarà avvertito telefonicamente al momento in cui potrà ritirare il libro.

Si potrà nuovamente consultare il catalogo online dall’apposita postazione e la restituzione può essere effettuata anche autonomamente utilizzando autonomamente l’apposito totem (non è possibile ancora utilizzarlo per l’autoprestito)

Ancora non sarà possibile leggere giornali e riviste e la sala ragazzi è accessibile solo per scegliere i libri da prendere in prestito (i bambini fino a 14 anni devono essere accompagnati da un adulto).

I materiali che vengono restituiti dal prestito o dalla consultazione saranno messi in quarantena per 7 giorni.

Naturalmente, per la sicurezza propria, degli altri utenti e dei bibliotecari, per l’accesso e la permanenza in biblioteca dovranno essere osservate le regole sull’igienizzazione delle mani, l’uso corretto della mascherina, il rispetto della fila con il dovuto distanziamento e il divieto di assembramento.