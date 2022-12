Autolinee Toscane: le variazioni dei servizi autobus durante le festività natalizie

Come consuetudine, con l’arrivo delle festività anche la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale prevederà una serie di modifiche e variazioni, parallelamente ai giorni di chiusura delle scuole.

L’organizzazione rimarrà invariata rispetto a quanto già accadeva negli anni precedenti e rispetto a come gli utenti sono abituati in questo periodo dell’anno.

Tutti i servizi di trasporto scolastici saranno sospesi dal 24 dicembre e torneranno regolari a partire dal giorno della ripresa delle scuole. In questi giorni senza scuola si alterneranno servizio feriale non scolastico e servizi festivi. Per i giorni di Natale e 1° gennaio in alcuni territori della Toscana il servizio sarà sospeso integralmente, mentre in altri territori sarà sensibilmente ridotto o limitato.

Presente, ma con orario ridotto e parziale, il servizio a Grosseto (Senza corse nella fascia 12.30-15.30 il giorno di Natale e Capodanno). Servizio ridotto con orario festivo all’Isola del Giglio.

La disponibilità ed orari del servizio durante il periodo di festività è consultabile sul sito at-bus.it, scegliendo le linee desiderate o facendo una ricerca con il trip-planner nelle ore e giorni di interesse.

Biglietterie

Durante il periodo di festività saranno rimodulati anche gli orari delle biglietterie.