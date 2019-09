Ribolla: nuovi orari ed ulteriori attività alla Porta del Parco

Da lunedì 16 settembre, con l’avvio dell’anno scolastico, anche la Porta del Parco (Punto informazione – Biblioteca) nei locali nell’ex cinema di Ribolla, modifica i propri orari di apertura.

Questo, nel dettaglio, il nuovo orario che resterà in vigore fino al 10 giugno 2020:

lunedì, dalle 14.30 alle 18.30;

martedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30;

mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30;

giovedì, dalle 14.30 alle 18.30;

venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

Queste, nel dettaglio, le attività previste:

lunedì:

• dalle 15.00 alle 17.00, conversazione e lettura a voce alta in lingua italiana;

• dalle 17.00 alle 18.30, laboratori di invito alla lettura (presentazioni di libri, gruppi di lettura, attività inerenti la lettura).

Martedì:

• dalle 15.00 alle 16.00, laboratorio autobiografico “Il mio primo ricordo”;

• dalle 16.00 alle 18.00, laboratori ludico-didattici;

• dalle 18.30 alle 19.30, sportello d’ascolto per ragazzi.

Mercoledì:

• dalle 14.30 alle 18.30, supporto allo studio.

Giovedì:

• dalle 14.30 alle 18.30, supporto allo studio.

Venerdì:

• dalle 15.00 alle 16.00, laboratorio autobiografico “Il mio primo ricordo”;

• dalle 16.00 alle 18.30, laboratorio di giochi vintage;

• dalle 18.30 alle 19.30, sportello d’ascolto per ragazzi.

“L’obiettivo primario di questo nuovo anno educativo – dichiara l’assessore Emiliano Rabazzi – è proporre un servizio quanto più strutturato possibile, in grado di rispondere ai bisogni di ogni fascia d’età. Per questo la necessità di strutturare una routine settimanale fissa, in modo da creare un contenitore sicuro e portatore di abitudine. Nella routine settimanale abbiamo individuato delle macro aree d’interesse: quello che ci proponiamo è di declinarle sempre più verso obiettivi e argomenti di interesse specifici condivisi dagli utenti. A questo proposito somministreremo un questionario d’indagine, dove l’utenza potrà indicare quali sono i servizi che si aspetta e/o che vorrebbe trovare presso la Porta del Parco. Nelle due aperture mattutine, oltre alle consuete attività di front-office, le operatrici si concentreranno sulle programmazione delle attività”.

“Sempre a seguito di un’osservazione attenta dei bisogni dell’utenza e dell’accadere naturale di tale evento – aggiunge il sindaco Francesco Limatola -, ci è parso utile strutturare uno sportello di ascolto, al fine di creare uno spazio e un tempo adeguati a quei momenti di ascolto e dialogo che richiedono professionalità, setting ed una intimità e privacy specifici, ovvero il martedì e il venerdì dalle 18.30 alle 19.30, fuori dall’orario di apertura al pubblico del servizio. Lo sportello d’ascolto sarà condotto dall’educatrice e psicologa Chiara Trebbi all’interno delle ore previste dagli accordi”.

Per informazioni, è possibile contattare la Porta del Parco di Ribolla al numero 0564.578033 o all’indirizzo e– mail [email protected]