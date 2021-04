Riaprono i musei in città: ecco i giorni e gli orari per visitare le strutture

Finalmente riaprono i musei di Follonica, rimasti chiusi su disposizione governativa per le misure contro la pandemia.

Il Magma riaprirà domenica 2 maggio, ma già venerdì 30 aprile, alle 15, sarà in parte aperto con una diretta Facebook sul profilo del museo, per con l’evento nazionale “La notte del lavoro narrato“, in collaborazione con le scuole e il sociologo Vincenzo Moretti, autore del Manifesto del lavoro ben fatto.

Il museo, seppur chiuso da mesi, ha continuato le attività, con modalità diverse, i cui risultati saranno presentati ai cittadini nelle prossime settimane.

La pinacoteca civica riaprirà sabato 8 maggio.

Ecco l’orario di apertura al pubblico del Magma: da martedì a domenica, dalle 15.30 alle 19.00. Per prenotazioni tel. 0566.59027 (in orario di apertura) oppure e-mail frontoffice@magmafollonica.it.

Ecco l’orario di apertura al pubblico della pinacoteca: da martedì a domenica, dalle 15.30 alle 19.30. Per prenotazioni: tel. 0566.59027 (in orario di apertura) oppure e-mail frontoffice@magmafollonica.it.