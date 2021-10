Dopo oltre un anno e mezzo riapre il circolo Arci Khorakhanè: ecco gli orari

Il circolo Arci Khorakhanè è lieto di annunciare la riapertura del locale a partire da mercoledì 27 ottobre, dopo oltre un anno e mezzo di chiusura dovuta alla pandemia Covid-19 e alle sue molteplici ricadute.

“In questo lungo periodo non siamo stati con le mani in mano, infatti i nostri spazi sono serviti come base operativa per il progetto di portineria sociale ‘La casa di tutti’, che abbiamo promosso insieme ad altre associazioni e singoli volontari, ma era ed è importante recuperare anche la funzione socializzante e ricreativa del Khora e tornare ad accogliere nei locali del circolo i soci vecchi e nuovi – si legge in un comunicato del circolo –. Il circolo Khorakhanè, in via Ugo Bassi 62 a Grosseto, in questa prima fase sarà aperto dal mercoledì al sabato, dalle ore 17:00. Sarà una riapertura graduale: partiremo infatti prima con il bar, per poi riattivare la ristorazione e infine la proposta ricreativa e culturale (musica, cinema, teatro, presentazioni, ecc..). Nell’ambito della ristorazione stiamo avviando una collaborazione con l’associazione ‘Le vie dell’orto’, che ci permetterà di introdurre progressivamente prodotti della filiera corta nella nostra proposta gastronomica, promuovendo così sia i prodotti del territorio che l’alimentazione sostenibile“.

“Naturalmente comunicheremo regolarmente gli eventi che programmeremo per poter tornare finalmente a vivere e a far vivere uno dei pochissimi spazi in cui non entrano gli interessi privati, un posto il cui obiettivo non è il lucro, ma la socialità in un luogo di ritrovo accogliente e stimolante per persone e associazioni – prosegue il comunicato -. Ricordiamo che per accedere ai locali del Khorakhanè ed usufruire dei servizi del circolo, occorre essere in possesso della tessera Arci 2021/2022 oppure della tessera di una delle associazioni federate con Arci, quali Uisp, Legambiente, Slow Food, Arcigay, Movimento Consumatori, Arci Caccia, Arci Pesca. Le tessere devono essere in corso di validità e vanno obbligatoriamente esibite all’ingresso. Si ricorda che la tessera Arci è nazionale e valida in ogni circolo d’Italia fino al 30 settembre 2022″.

“Infine, finché saranno in vigore le disposizioni del D.L. 105/2021, sarà necessario esibire la certificazione sanitaria (cosiddetto ‘green pass’) per l’accesso al circolo – termina la nota – e rispettare all’interno del locale le medesime regole previste per i locali pubblici”.