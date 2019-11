Orange the World: tornano le iniziative contro la violenza sulle donne

Il Club Soroptimist International “Follonica – Colline Metallifere”, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza, per il terzo anno consecutivo, un evento per sensibilizzare e porre l’attenzione sulla violenza contro le donne.

L’evento si sviluppa all’interno della campagna internazionale, proposta dalle Nazioni Unite, denominata “Orange the World”, che dal 25 novembre al 10 dicembre prevede sedici giorni di attivismo contro la violenza di genere.

L’evento follonichese si sviluppa in due momenti: lunedì 25 novembre alle 18.00, con ritrovo in Piazza a mare, si sviluppa una sfilata silenziosa per ricordare le donne vittime di femminicidio: una maschera bianca e una candela arancione è il simbolo che porterà ogni partecipante alla passeggiata, fino ad arrivare in piazza Sivieri, dove l’obelisco illuminato di arancione farà da cornice ad un momento di riflessione, per non dimenticare. Alla sfilata parteciperà l’Amministrazione comunale, le donne dell’associazione antiviolenza Olympia de Gouges – Punto di Ascolto di Follonica e tutti coloro che vorranno unirsi a questo forte coro follonichese.

L’altro momento è organizzato per domenica primo dicembre: dopo il successo del 2017 e 2018, il club follonichese organizzerà il “3° Torneo di Padel”, che si svolgerà presso lo Sporting Club a Follonica.

Si tratta di un doppio misto a estrazione, con inizio alle 10.00 e premiazioni alle 17.30 in piazza Sivieri, sotto l’obelisco illuminato di arancione.

La finalità e l’incasso del service legato al Torneo sarà devoluto all’associazione antiviolenza Olympia de Gouges – Punto di Ascolto di Follonica.