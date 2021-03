Cascate del mulino, l’opposizione: “Comune acquista terreni, calpestati interessi dei cittadini”

“Il Sindaco Mirco Morini e la sua amministrazione si sono assunti la responsabilità di acquistare due terreni agricoli alla cifra di 96.000 euro, con la piena consapevolezza che nella situazione attuale non potranno realizzare l’infrastruttura di un parcheggio attrezzato a pagamento annunciata da quattro anni alla cittadinanza“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Tradizione e Futuro, gruppo di opposizione nel consiglio comunale di Manciano.

“Durante il consiglio comunale di ieri, il gruppo di minoranza ha cercato fino a tarda sera di stimolare una discussione su soluzioni alternative sostenibili, partendo dalla riqualificazione dell’esistente e dalla realizzazione di ciò che era già deliberato all’unanimità nel piano operativo. Purtroppo la maggioranza non ha voluto ragionare, compromettendo la possibilità di ottenere finalmente una soluzione strutturale che avrebbe garantito un introito a favore della comunità attraverso il pagamento di un ticket – continua la nota -. Un parcheggio temporaneo di due ettari e mezzo su un terreno agricolo nel mezzo della valle delle Terme di Saturnia crea un danno irreparabile dal punto di vista paesaggistico e rischia di compromettere l’integrità e la bellezza del sito naturalistico più famoso della Toscana”.

“La procedura della somma urgenza utilizzata negli anni precedenti, che permetteva di individuare terreni nelle vicinanze del sito e trasformarli in parcheggi temporanei, era funzionale alla gestione emergenziale, ma non può essere certamente una soluzione strutturale. L’approvazione all’unanimità del piano operativo (2017) da parte del consiglio comunale di Manciano avrebbe permesso una regolamentazione del flusso delle automobili definitiva e funzionale alla risoluzione del problema tanto sbandierato dagli amministratori locali – sottolinea l’opposizione -. Ci preme sottolineare che i terreni individuati e acquistati nel consiglio di ieri non hanno la destinazione urbanistica necessaria e non sono stati sottoposti ad alcun procedimento di variante degli strumenti di pianificazione. La folle vicenda dell’amministrazione comunale, in balia dell’ansia da prestazione per l’imminente campagna elettorale, dimostra come gli interessi dei cittadini e la sistemazione definitiva dell’area delle cascate del Mulino per un vero rilancio del turismo di Manciano non siano mai stati la priorità per la giunta”.

“Il Sindaco Mirco Morini e l’assessore Roberto Bulgarini hanno infatti commesso un grave errore portando in approvazione a colpi di maggioranza questa delibera, che secondo il gruppo di opposizione presenta anche possibili vizi di legittimità e rischia di esporre il Comune di Manciano e i suoi consiglieri comunali ad un danno patrimoniale. Infatti, persino l’assessore all’urbanistica Luca Pallini, non partecipando né alla delibera di giunta, né al consiglio comunale, ha dato un chiaro segnale di distanza rispetto alla soluzione finale individuata dai suoi colleghi di maggioranza, pur essendo stato il principale promotore in questi anni di tale opera – termina il comunicato -. Come gruppo di minoranza ci dispiace constatare che su un argomento così importante per il futuro del territorio il Sindaco non abbia mai voluto aprire un confronto con forze politiche, tessuto imprenditoriale, parti sociali e comitati, ma che al contrario abbia preso una decisione con il voto contrario di tutte le forze di minoranza”.