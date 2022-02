Centro storico, l’opposizione: “Nel parco giochi regna il degrado, il Comune intervenga”

“La stagione invernale anomala di quest’anno, con clima secco e soleggiato, regala pomeriggi gradevoli che invogliano a trascorrere qualche ora all’aria aperta e lasciarsi alle spalle il ricordo del lockdown dell’anno scorso. Proprio dalle famiglie che approfittano di queste giornate per portare i bambini nel parco ludico del capoluogo ci sono arrivate lamentele sul degrado, l’incuria e la sporcizia di questa piccola area ricreativa nel centro storico di Scarlino“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi consiliari di opposizione PensiAmo Scarlino, Per Scarlino, Scarlino Insieme.

“Fino a qualche anno fa, durante l’amministrazione del sindaco Stella, certi momenti erano prontamente immortalati negli scatti di un solerte fotografo/a amatoriale, che si dilettava a segnalare all’opposizione di allora qualsiasi situazione di presunto abbandono oppure l’erba alta nel comune – continua la nota -. Stranamente, con l’arrivo della sindaca Travison, questa figura caratteristica è magicamente scomparsa, ma con lei purtroppo non sono sparite le condizioni di degrado nel nostro comune, tuttora presenti sotto gli occhi di tutti. Ci siamo dovuti sostituire obtorto collo al presunto fotografo/a per evidenziare lo stato di trasandatezza in cui versa il parco giochi della ‘Stradanova’, come gli scarlinesi amano chiamare quel tratto di strada che è anche la porta d’ingresso al paese, proprio sottostante il belvedere di via Roma, un luogo che non passa inosservato come invece pare sia successo ai solerti governanti del nostro bel borgo”.

“Il parco divertimenti in questione rimane comodo e facilmente accessibile, in un punto esposto al sole anche in inverno, per questo molto frequentato da famiglie con bambini, ma anche da adolescenti, nelle varie ore del giorno – sottolinea l’opposizione -. Poiché non è neppure particolarmente grande, basterebbe un minimo di tempo e poca spesa per seguire, curare e migliorare la sua manutenzione. Invece, come si nota dalle immagini, è lasciato in stato di abbandono e pericolo, nella totale sporcizia che rende tale luogo poco sicuro in un momento delicato come l’attuale, proprio per la mancanza di igiene, oltre al pericolo di infortuni facilitati dallo stato di degrado”.

“Cara sindaca Travison e caro assessore ai lavori pubblici Giulianelli, siamo abbastanza abituati e rassegnati ai vostri silenzi, alla mancanza di risposte e al fastidio che vi recano i nostri articoli e le nostre segnalazioni, dalle più piccole, come quelle evidenziate durante le recenti festività natalizie, a quelle più grandi e gravi, che riguardano i ritardi sullo sviluppo del comune, legati per esempio all’assenza di uno strumento urbanistico attualizzato e finalmente approvato e operativo come era stato promesso nell’oramai lontana campagna elettorale del 2019 – termina il comunicato -. Comunque, nonostante la totale mancanza di dialogo con le opposizioni non ci scoraggiamo e continuiamo a fare il nostro dovere, sottolineando le mancanze e le debolezze di questa amministrazione nella speranza, come accaduto in passato, che la nostra azione apparentemente inascoltata venga invece raccolta e consenta a breve ai cittadini di godere appieno dei servizi del parco ludico di via Roma, finalmente ripulito e sistemato in previsione della bella stagione“.