Provincia, l’opposizione: “Grisanti non fa parte della Commissione Bilancio, commessa imprecisione”

“Nella nota diramata ieri sulla Commissione Bilancio della Provincia, abbiamo commesso un’imprecisione di cui ci scusiamo con l’interessato“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri provinciali di opposizione.

“Luca Grisanti, infatti, non è membro effettivo di Commissione, ma membro supplente. Il membro supplente interviene in Commissione allorquando un membro effettivo sia assente – continua la nota -. Nella seduta in fattispecie Grisanti avrebbe dovuto supplire gli assenti. Il fatto, comunque, è che la maggioranza era minoranza ed è stata battuta”.