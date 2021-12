Istituto Falusi, l’opposizione: “Regione riduca affitto della Rsa Marina di Levante”

Dopo la mozione di Andrea Ulmi in Consiglio regionale e quella di Daniele Pizzichi a Follonica, arriva anche quella di Massa Comune, con i capogruppo Fiorenzo Borelli e Daniele Brogi, che chiedono l’inserimento di una mozione al Consiglio comunale dove riaffrontare la situazione dell’Asp Istituto Falusi.

Nel documento viene effettuata un’analisi delle strutture attualmente gestite dall’Istituto che riguarda le residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti di Massa Marittima con 60 posti letto, di cui 16 in un nucleo per soggetti con grave stato cognitivo e comportamentale e malattia di Alzheimer, una a Follonica, con 36 posti, e una a Gavorrano (Caldana) con 16 posti, sempre per soggetti non autosufficienti, tutti convenzionati con la Azienza Usl n. 9, oltre a una struttura per autosufficienti a Gavorrano e una per disabili a Follonica.

“La mozione fa poi riferimento alle dimissioni del Consiglio di Amministrazione avvenute lo scorso marzo 2021 – spiegano Borelli e Brogi –, l’Istituto con una gestione commissariale senza fine, dimissioni causate da una situazione, protratta da tempo, che ha prodotto danni economico – finanziari non sostenibili, con grave assenza di risposte istituzionali da parte di Enti locali e Regione Toscana. Una situazione di bilancio che deriva anche dall’applicazione di un canone esagerato per la struttura di Marina di Levante di circa 120mila euro l’anno. Cosa che non avviene per altre situazioni, come ad esempio quanto si è verificato per l’Agenzia regionale delle sanità, il cui affitto, su richiesta, è stato abbattuto da 118mila euro annui a 180 euro, una situazione questa che è paradossale e scarica sull’Istituto, ma soprattutto sugli ospiti e i lavoratori, un notevole carico economico”.

“Le richieste che sono avanzate sono quelle di istituire un’apposita Commissione di vigilanza e indirizzo composta da rappresentanti di maggioranza e di minoranza dei Comuni interessati per andare ad approfondire anche le contestazioni della Lega delle Cooperative e di Confcooperative – terminano i consiglieri –, al fine di evitare un ulteriore aggravio della situazione dell’Istituto Falusi. Valutare la situazione attuale dell’Istituto e proporre soluzioni alle problematiche in essere che condizionano pesantemente lo stato di salute economico dell’ente e sollecitare la Regione Toscana al fine di un abbattimento totale, o parziale, superiore al 50%, della locazione per la Rsa Marina di Levante secondo quanto previsto dal regolamento regionale”.

Non in ultimo viene richiesto dai consiglieri di andare al superamento della situazione di commissariamento, che si protrae ormai da quasi un anno, attraverso la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.