L’opposizione scrive al Prefetto: “Il sindaco non risponde alle interrogazioni”

“Uniti”, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Magliano, ha scritto una lettera al Prefetto di Grosseto, Fabio Marsilio, in merito alla mancata risposta ad interrogazioni da parte del sindaco Diego Cinelli.

Ecco il testo della lettera:

“Ci scusiamo per il disturbo, ma siamo costretti nuovamente a chiedere un suo autorevole intervento, con la speranza che il Sindaco del Comune di Magliano in Toscana inizi ad osservare il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, anche quando, questo, riguarda le prerogative dei Consiglieri d’opposizione.

Abbiamo presentato numerose interrogazioni e mozioni, alcune da mesi, senza ricevere nessuna risposta e questo non è avvenuto solo durante il periodo particolare dovuto al COVID19, ma si è sempre verificato fin dalla composizione del Consiglio comunale alle elezioni del 10 giugno 2018 (il regolamento assegna al sindaco 30gg di tempo dalla ricezione dell’interrogazione).

Come opposizione abbiamo solo questo strumento per esercitare il ruolo d’indirizzo e controllo così come stabilito dalla legge e, di solito, le nostre istanze sono frutto di segnalazioni e sollecitazioni ricevute dai cittadini che meritano attenzione da parte del Sindaco.

Certi del Suo interessamento, si porgono distinti saluti”.