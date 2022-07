Luna Park, l’opposizione: “Struttura non realizzata per colpa di Benini, dal centrosinistra solo inesattezze”

“Apprendiamo con incredulità dalla stampa la posizione dei gruppi di maggioranza sulla questione Luna Park a Pratoranieri“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di Follonica Daniele Pizzichi (Lega), Danilo Baietti (Fratelli d’Italia) e Charlie Lynn (lista civica Massimo Di Giacinto sindaco)

“Il comunicato congiunto del centrosinistra contiene profonde inesattezze che denotano come il gruppo consiliare di maggioranza non sia assolutamente a conoscenza di quanto programmato (e mai attuato dal sindaco Benini) negli ultimi dieci anni attraverso il regolamento urbanistico ormai scaduto dal 2016 – continua la nota -. Considerato che nel comunicato della maggioranza i consiglieri di centrosinistra hanno ritenuto di trovarsi nel momento più’ opportuno per valutare nuove aree da destinare a Luna Park da inserire negli strumenti urbanistici in fase di revisione, abbiamo avvertito l’esigenza di interloquire chiamando numerosi consiglieri di maggioranza, facendo presente che le loro proposte erano già state previste nell’ultimo regolamento urbanistico, ma mai attuate, purtroppo, per inerzia ed incapacità del sindaco Benini”.

“Dai colloqui è emerso con meraviglia che alcuni consiglieri di maggioranza non erano neanche a conoscenza dell’articolo apparso sui media a firma del loro gruppo consiliare; quindi sarebbe interessante sapere chi abbia materialmente pensato e scritto quell’articolo cosi pieno di inesattezze – prosegue il comunicato -. È bene ricordare nuovamente che già nel 2011 nella nostra città era prevista, all’interno del articolo 86/A del regolamento urbanistico, un’apposita area multifunzionale da dedicare anche agli spettacoli viaggianti (Luna Park) e circhi equestri: perché, allora, in dieci anni il sindaco Benini non ha mai fatto nulla per attuare e concretizzare la previsione e si dichiara, oggi, che nei nuovi strumenti urbanistici verranno valutate nuove aree per questi tipi di insediamenti? Ma c’è di più, poiché guardando il nuovo piano strutturale Il sindaco Benini, che da 10 anni detiene il titolo di peggior assessore all’urbanistica della storia di Follonica, ha pensato bene di eliminare per sempre tale previsione dalla città”.

“Se oggi ci troviamo di fronte a questi enormi problemi le responsabilità derivano certamente dall’incapacità amministrativa del signor Andrea Benini. Il sindaco prenda atto del fallimento del suo operato e non si faccia scudo dell’ignoranza dei consiglieri di maggioranza – termina la nota -. La questione Luna Park è tutt’altro che finita poiché molti cittadini tra cui , in modo particolare, i giovani, hanno visto ciò che a Follonica potrebbe esserci e che non opera solo a causa del potere esercitato in malo modo dal sindaco”.