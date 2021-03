Emergenza Covid, l’opposizione: “Il Comune organizzi uno screening di massa in paese”

“Per contrastare la diffusione dei contagi il prima possibile crediamo che l’amministrazione debba valutare l’attivazione del programma ‘Territori sicuri’ anche nel nostro comune. Il progetto, promosso in collaborazione con Regione Toscana, Anci e Asl, ha l’obiettivo di eseguire uno screening gratuito della popolazione per intercettare i casi positivi, in particolare gli asintomatici, ed arginare eventuali nuovi focolai“. A dichiararlo è Samuele Pii, a nome del gruppo Tradizione e Innovazione nel Consiglio comunale di Castel del Piano.

“Il nostro Comune è tornato in zona rossa nella prima settimana di primavera fino a domenica 28 marzo. Oltre al rispetto delle regole sul distanziamento, ad indossare la mascherina ed igienizzarsi le mani, crediamo sia necessario adottare ogni provvedimento possibile per rassicurare i nostri cittadini e far emergere la reale diffusione del virus – spiega Pii -. Il programma ‘Territori sicuri’ di screening di massa sta funzionando nei comuni dove è stato applicato con la collaborazione della popolazione. Qualora non fosse possibile realizzarlo durante la zona rossa, invitiamo l’amministrazione a valutare la possibilità di eseguirlo durante il lasso di tempo precedente il mini lockdown di Pasqua, sempre che i numeri lo permettano. Potrebbe aderire anche da noi un elevato numero di persone, pertanto ci mettiamo a disposizione come volontari per contribuire al funzionamento delle operazioni”.

“Un’altra iniziativa che auspichiamo sia realizzata nel nostro comune, ed anche al livello di Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana, è la possibilità di effettuare nelle farmacie di zona test rapidi gratuiti per tutto il personale scolastico, studenti e docenti – termina Pii -. Il sindaco potrebbe invitare la farmacia comunale ad aderire all’elenco regionale di farmacie che svolgono questo servizio ed allo stesso tempo il sindaco potrebbe invitare gli altri sindaci dell’Unione a fare altrettanto nei rispettivi comuni”.