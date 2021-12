L’opposizione: “Paese immobile, l’amministrazione non sa governare il territorio”

“A due anni e mezzo dall’insediamento di questa maggioranza, il quadro delle attività, dei progetti, delle risposte alle esigenze della comunità ci sembra a dir poco sconfortante. Il nostro Comune è fermo, anzi su alcuni fronti, è arretrato rispetto alle condizioni in cui si trovava a maggio 2019”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Samuele Pii, Giovanna Longo, Jessica Acciaroli e Fabiola Violini, del gruppo consiliare “Tradizione e Innovazione” nel Consiglio comunale di Castel del Piano.

“Le difficoltà si vedono su tanti fronti – continua la nota -. La macchina amministrativa ha visto cambiare sei volte il segretario, ha visto dipendenti, come la ragioniera, chiedere il trasferimento ed un ufficio che ora si deve avvalere della consulenza onerosa di una funzionaria del Comune di Siena, mentre la responsabilità è stata assunta dal vicesindaco, assessore (anche) al bilancio e ai lavori pubblici. La scarsa partecipazione ai recenti incontri pubblici ha mostrato la distanza tra l’amministrazione e la cittadinanza e non può essere interpretata semplicemente come la prova che non ci sono problemi. Nei principali progetti del territorio amiatino, il Comune non si vede: come interpretare il silenzio dell’amministrazione sulla candidatura dell’Amiata a capitale italiana della cultura nel 2024? Chi sta seguendo il progetto per il Comune di Castel del Piano? E chi segue le attività dell’Ambito turistico Amiata dopo le dimissioni di Renzo Nannetti, il consigliere più votato a cui era stata data la delega al turismo (e che nel sito del Comune appare ancora con il suo ruolo)?“.

“Sulla capacità di attrarre il Comune riesce a partecipare con propri progetti solo a pochi bandi regionali o nazionali e, come ha riconosciuto pubblicamente lo stesso vicesindaco, non riesce a vincere – continua l’opposizione -. La situazione del decoro urbano, grande cavallo di battaglia dell’attuale maggioranza in campagna elettorale, è sotto gli occhi di tutti, con le numerose immagini di non decoro urbano postate da residenti legittimamente esasperati. Interventi realizzati a caso, a seconda dei finanziamenti disponibili hanno portato all’installazione di arredo urbano di dubbio gusto al piazzone (piazza Tiberi Guarneri Carducci) e non solo, basti pensare al pannello informativo accanto alla chiesa della Propositura. Sulla pensilina delle scuole elementari crediamo, ahinoi, che non ci sia bisogno di esprimere giudizi. Per quanto riguarda il Palio si parla ora di uno straordinario da realizzarsi l’anno prossimo, ma le risorse previste per i due palii del 2021 sono state dirottate per comprare una stella alta 7 metri, senza la messa in opera ed il collaudo, quando invece potevano essere usati per migliorie al corteo o altro, legato alla festa”.

“In merito alla gestione dello stadio comunale, ancora una volta, stiamo assistendo ad uno scontro molto teso tra le due ‘parti’ coinvolte; è possibile che l’amministrazione (sempre e solo per voce del vicesindaco) riesca a trovare come unica spiegazione la volontà della storica società sportiva di attaccarla politicamente? Con quale scopo? L’elenco potrebbe continuare: il silenzio intorno al Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, gli interventi nel sociale. Come ignorare l’ultima improvvisazione intorno alla pista del ghiaccio? La cui apertura era prevista sabato 11 dicembre (ore 15), poi annunciata domenica 12 ed ora rinviata al fine settimana successivo perché il fornitore non era stato informato dello spazio reale a disposizione. Il nostro ruolo come minoranza è quello di contribuire al governo del territorio, attraverso proposte e suggerimenti, e anche quello di esercitare il ‘controllo’ democratico sull’attività di chi ha il legittimo potere di governare, cioè la ‘maggioranza’ – termina il comunicato -. Coinvolgere i cittadini, le associazioni, le imprese in una nuova fase di ascolto è la nostra proposta per creare un’alternativa a questa amministrazione, per rilanciare la nostra comunità“.