Vaccinato l’86% della popolazione, il ringraziamento dell’Opi: “Si vede la luce in fondo al tunnel”

Cambia, dal primo novembre, l’organizzazione della rete vaccinale.

L’Azienda sanitaria ha, infatti, comunicato che, da quella data, rimarranno in attività il centro di Spergolaia ad Alberese (Grosseto) e la ex Fonderia Leopolda di Follonica e saranno attivate, nelle settimane successive, anche altre sedi territoriali come gli ambulatori vaccinali dei dipartimenti della prevenzione, i distretti, gli ambulatori ospedalieri.

“Vogliamo ringraziare – dichiara Nicola Draoli, presidente dell’Opi Grosseto – tutto il personale infermieristico che in questi mesi ha reso possibile il raggiungimento di un obiettivo di straordinaria importanza, insieme ai medici, agli oss, alla protezione civile e ai tanti volontari che sono stati coinvolti: sono oltre un milione e 200mila le dosi di vaccino somministrate nei territori dell’azienda Usl Toscana sud est che hanno fatto sì che l’86% della popolazione sia vaccinata contro il Sars-Cov 2. In questi mesi tutti gli hub vaccinali attivati sono stati fondamentali per ottenere questi risultati, uniti anche ai camper per le vaccinazioni che hanno raggiunto zone periferiche e turistiche“.

Draoli ricorda come la campagna vaccinale in corso sia la più importante dell’era moderna: “Abbiamo compiuto uno sforzo che merita di essere ricordato nei libri di storia. La campagna vaccinale è partita per gradi, è stata modificata in corso d’opera per rispondere al meglio alle necessità: siamo partiti somministrando il vaccino ai fragili, siamo entrati nelle Rsa, passando poi per il resto della popolazione, per arrivare, nell’ultima fase, anche ai minorenni e a coloro che hanno deciso di vaccinarsi solo in queste settimane e che hanno rappresentato forse la categoria di pazienti più difficile da seguire. Un percorso che ha comportato un impegno organizzativo senza eguali ed emotivamente molto faticoso perchè, nel bene e nel male, nel trionfalismo e nell’aggressività ha caricato sulle spalle dei sanitari un’attenzione pubblica a tratti fonte di enorme stress”.

“La chiusura dei grandi hub vaccinali – prosegue Draoli – rappresenta anche una luce in fondo al tunnel: sta a significare, infatti, che con le strategie messe in atto stiamo riuscendo a fronteggiare la pandemia. Questo non indica certo che siamo arrivati alla fine del processo perché, come sappiamo, la campagna vaccinale sta proseguendo e sta tutt’ora vedendo impegnati tanti professionisti, in primis infermieri. Ribadiamo che l’Ordine delle professioni infermieristiche è disposizione dell’azienda sanitaria e della Regione per collaborare all’individuazione delle nuove strategie, anche più volte ai servizi di prossimità perché abbiamo visto, e l’uso dei camper vaccinali lo dimostra, che davvero portare i servizi sui territori può fare la differenza“.

“Ancora grazie, quindi – conclude Draoli –, alle centinaia di professionisti che, senza risparmiarsi, in questi mesi hanno dato il loro contributo, facendosi carico di compiti gravosi, a tratti entusiasmanti, ma senza dubbio molto difficili. Ci auguriamo che la popolazione, consapevole dell’importanza che il vaccino rappresenta per la riduzione degli esiti da contagio, continui a vaccinarsi con fiducia e serenità, in modo che ognuno faccia la propria parte per mettere fine a questa terribile emergenza”.