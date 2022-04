Tania Barbi direttrice del Coeso: le congratulazioni dell’Ordine degli infermieri

“Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo a Tania Barbi per il nuovo percorso da direttore del Coeso Società della Salute e zona distretto e mettermi a disposizione, come Ordine delle professioni infermieristiche, per qualsiasi tipo di collaborazione”.

Con queste parole Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto, augura buon lavoro al nuovo direttore del Coeso Società della salute.

“Tania Barbi è il secondo infermiere direttore di distretto in Toscana – continua Draoli –, una delle direzioni di distretto più grandi della Toscana, che per l’intera professione infermieristica è sicuramente motivo di grande orgoglio. Siamo contenti che anche la Toscana si sia allineata a quello che già tante altre regioni stanno facendo: ovvero riconoscere le competenze, anche manageriali di alto livello, sviluppate all’interno della professione per ricoprire un ruolo strategico per l’intero territorio. A lei, quindi, il nostro più grande in bocca al lupo e buon lavoro“.