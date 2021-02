Operazione “Fast and Furious”: sfrecciano su auto potenti e violano norme anticovid e codice della strada

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio maremmano disposte dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, finalizzate in particolare a verificare il rispetto delle disposizioni anti-contagio, i militari della Compagnia di Grosseto negli ultimi giorni hanno rafforzato il dispositivo di vigilanza nel capoluogo ed in provincia, accertando violazioni da parte di numerose persone. E’ stato in particolare organizzato un articolato dispositivo di servizio al fine di approfondire segnalazioni che indicavano alcune potenti auto, anche con targhe straniere, scorrazzare per Grosseto e nei dintorni, peraltro talvolta in orari di coprifuoco.

In un primo caso, nel pattugliamento dell’entroterra maremmano, è stata fermata una potente Mercedes, che veniva guidata in modo spericolato sulle salite verso la zona dell’Amiata; il conducente maremmano è stato quindi multato per l’eccessiva velocità in un tratto di strada oltretutto pericoloso. A bordo, oltre all’autista multato, era presente un altro uomo residente a Grosseto; è quindi emerso come quest’ultimo, in violazione delle regole sugli spostamenti previste per la cosiddetta “zona arancione” attualmente vigenti in Toscana, stesse contravvenendo al divieto di spostamento tra comuni, non supportato da alcun valido motivo. Nei confronti del passeggero è stato quindi elevata una multa da 400 a 800 euro per violazione del Dpcm.

Il Nucleo mobile della Compagnia ha quindi individuato una potente Bmw con targa bulgara che circolava per Grosseto. Il mezzo è stato fermato ed il controllo dei documenti dell’autista, di Grosseto, ha dato un riscontro sorprendente: girava alla guida del mezzo pur avendo da tempo la patente già sospesa. L’uomo è stato multato e rischia ora il più pesante provvedimento di revoca della patente.

Ma anche durante la notte, il dispositivo di controllo economico del territorio da parte dei finanzieri non ha mancato di portare a risultati. Durante un giro di perlustrazione notturno nel territorio di Scansano, è stata individuata una Volkswagen di grossa cilindrata con a bordo tre giovani stranieri che, violando le disposizioni relative al coprifuoco, circolavano nella fascia oraria tra le 22 e le 5, senza giustificato motivo. Peraltro, grazie al prezioso supporto fornito dai cani antidroga in forza alla Compagnia di Grosseto, il conducente è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Quindi, tutti e tre sono stati multati per violazione delle norme anticovid; al guidatore è stata anche ritirata la patente e sequestrata la droga.

Le attività svolte si inquadrano tra i servizi coordinati dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza sanitaria, al fine di tutelare la cittadinanza da quei comportamenti irresponsabili che, nel contesto emergenziale odierno, mettono in pericolo la salute di tutti e rallentano il debellamento della pandemia.