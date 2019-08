Guasto impianto Solmine: stanno bene gli operai andati al Pronto soccorso

Sono tre gli operai che hanno fatto ricorso alle cure mediche in seguito al guasto nell’impianto della Solmine, avvenuto ieri sera a Scarlino. Stanno bene.

Subito dopo l’accaduto i tre uomini si sono recati presso l’infermeria dell’azienda, dove sono stati sottoposti a terapia con aerosol e ossigeno. Alla fine del turno, in tarda mattinata, uno dei tre operai si è presentato al Pronto Soccorso di Grosseto per irritazione alle prime vie aeree. Qui i sanitari hanno attribuito un codice verde al paziente, eseguendo tutti gli accertamenti del caso.

Più tardi un altro lavoratore è andato al Punto di primo soccorso di Follonica per lo stesso motivo e dopo le prime cure è stato inviato, anche lui in codice verde, a Grosseto per ulteriori controlli.

I risultati degli esami fatti non hanno evidenziato alcuna criticità, entrambi gli operai stanno bene e sono al momento sotto osservazione al Misericordia.

La Asl Toscana sud est monitora la situazione e mette come sempre i propri servizi a disposizione dei cittadini e delle istituzioni in caso di particolari necessità legate all’avvenimento straordinario.