L’opera lirica arriva nel cuore di Grosseto: in programma tre eventi in piazza Dante

Sarà un’estate all’insegna della grande musica quella che si prepara ad ospitare il centro storico di Grosseto nel 2020.

In arrivo un prestigioso trittico di spettacoli con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, con il quale l’amministrazione comunale e Fondazione Grosseto Cultura hanno ripensato la sede degli spettacoli della stagione lirica estiva, che dal prossimo luglio prenderà vita in piazza Dante, proprio dentro le mura del capoluogo maremmano, dopo le rappresentazioni delle scorse estati alla Cava di Roselle.

«L’iniziativa di riportare la grande opera lirica all’interno delle Mura grossetane è un regalo per la nostra città – confermano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il vicesindaco e assessore alla cultura, Luca Agresti –. È una proposta culturalmente importante, come tutte le altre che la città ha già dimostrato di saper apprezzare. Piazza Dante poi è una location molto suggestiva: siamo nel cuore di Grosseto, con la bellezza del Duomo, di Palazzo Aldobrandeschi e delle logge a contornare e illuminare gli eventi. Sono tre appuntamenti di assoluto prestigio, pensati per ampliare l’offerta culturale estiva del centro: siamo certi che sarà una serie di eventi dal grande fascino e dalla potenzialità innegabile di attrarre appassionati anche dalla provincia, muovendo i turista e vivacizzando le vie del centro storico».

Saranno tre gli appuntamenti, tutti di grande richiamo e pregio. Si comincia sabato 18 luglio con un concerto speciale in occasione del 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, che sarà festeggiato in tutti i più autorevoli festival del mondo: in piazza Dante sarà eseguito il capolavoro di Beethoven, la sua “Sinfonia numero nove in re minore”, più comunemente conosciuta come la “Nona di Beethoven”. Si tratta di una delle opere più note ed eseguite di tutto il repertorio classico, considerata uno dei grandi capolavori della musica occidentale, insignito nel 2001 dall’Unesco del titolo “Memoria del Mondo”, destinato alle opere meritevoli di essere conservate e preservate come patrimonio dell’umanità.

Domenica 26 luglio sarà poi la volta della prima opera lirica: “La Bohéme” del compositore Giacomo Puccini, opera fortunatissima della lirica italiana, datata 1895.

Venerdì 7 agosto sarà invece il “Nabucco” a far vibrare il centro storico grossetano: è la terza composizione del genio di Giuseppe Verdi, dal titolo completo di “Nabucodonosor”, venuta alla luce nell’estate del 1841.

«Siamo felici di poter far risuonare il centro storico di Grosseto con le note di questi tre grandi appuntamenti musicali – affermano Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura, e Antonio Di Cristofano, presidente dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto –. La nostra missione resta quella di proporre un’offerta culturale di qualità al maggior numero di persone possibile, nella nostra città e non solo, e il trittico di proposte che presentiamo vuole celebrare la storia della grande musica, portando i lavori di tre maestri dalla caratura assoluta e riconosciuta nel mondo: vogliamo portarli al centro della città, sicuri del fatto che Grosseto la prossima estate saprà recitare un ruolo da protagonista nella proposta culturale maremmana».

Le modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti saranno presto rese note.