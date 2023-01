“Open Street Lab”: un laboratorio per organizzare la riqualificazione della piazza insieme ai cittadini

Il progetto “Open Street Lab” di Simurg Ricerche prosegue le sue attività: nei mesi scorsi i cittadini e le cittadine, i commercianti e le scuole hanno candidato alcune aree della città di Follonica ad essere riqualificate tramite interventi di urbanistica tattica, ovvero interventi sperimentali, a basso costo e temporanei, finalizzati a liberare spazio pubblico dalle auto e restituirlo ad usi sociali o conviviali, come camminare in sicurezza, leggere, chiacchierare o far giocare i bambini e le bambine.

Tra le numerose proposte presentate, la Giunta comunale ha scelto di concentrare le prossime attività sulla strada che affianca il mercato coperto Meq, che ha grandi potenzialità di utilizzo e riqualificazione.

Per questo motivo, giovedì 12 gennaio, dalle 15 alle 17, si svolgerà un laboratorio, proprio dentro il mercato coperto Meq, durante il quale verrà co-progettato l’intervento di riqualificazione e animazione della strada, da realizzare a fine mese. All’incontro sono invitati a partecipare tutti i cittadini e le cittadine, le associazioni e i commercianti. Le proposte progettuali formulate dai cittadini sono tenute in considerazione dall’amministrazione per la redazione di tre importanti documenti strategici in corso di redazione: il Piano operativo, il Piano urbano della mobilità sostenibile, il Piano strategico per il rilancio del commercio.

«A Follonica un primo esperimento di urbanistica tattica è stato fatto a ottobre nel parcheggio del Meq, per favorire il rilancio del piccolo commercio di prossimità – spiega l’assessore Mirjam Giorgieri –. Il mercato ha infatti un ruolo centrale per tutta la rete distributiva del centro cittadino. Il risultato è stato sorprendente: è bastato togliere le auto parcheggiate e organizzare musica o letture e quello spazio ha cambiato completamente aspetto. Tante cittadine e cittadini hanno partecipato con entusiasmo. Per questo vogliamo continuare questo percorso».

«Con la chiusura della piazza del mercato alle auto e con l’organizzazione di eventi – spiega l’assessore Alessandro Ricciuti – abbiamo dimostrato che i negozi di vicinato non solo sono un elemento cardine per la distribuzione dei generi di prima necessità, ma hanno una valenza sociale insostituibile, sia per le cittadine e i cittadini più giovani che per le famiglie e le persone anziane. A questo proposito da quasi due anni l’amministrazione comunale di Follonica, insieme a Simurg Ricerche, sta lavorando a un Piano di rilancio e riqualificazione del comparto commerciale. Questo lavoro è stato impostato fin dall’inizio in maniera del tutto condivisa, in primo luogo con i commercianti, che hanno avuto modo di esprimere le proprie idee e progetti in incontri pubblici basati su un confronto costruttivo e aperto a tutti i contributi».

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili: qui.