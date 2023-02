“Open Street Lab”: festa in strada in via Amorotti, il programma delle iniziative

Sabato 11 febbraio, dalle 11 alle 16.30, via Amorotti si prepara ad aspettare il Re Carnevale proponendo tante attività in strada grazie al progetto organizzato dall’amministrazione comunale di Follonica insieme a Simurg ricerche.

Si tratta del progetto “Open Street Lab“, che da ottobre 2022 anima le strade ed i fronti commerciali di Follonica attraverso interventi di urbanistica tattica: viene liberato spazio dall’occupazione delle auto, con pedonalizzazioni parziali o complete, e lo spazio liberato viene “arredato” come isola di socialità, in cui è possibile camminare in sicurezza, chiacchierare, far giocare i bambini e le bambine, mangiare o bere qualcosa .

L’obiettivo è quello di sperimentare, con interventi leggeri, le future trasformazioni nel transito e nella sosta, con un diverso uso dello spazio pubblico, favorendo anche i fronti commerciali presenti. Sabato in via Amorotti sarà possibile provare le mountain bike e le e-bike city e sperimentare un percorso di educazione stradale in bici, riservato alle bambine e ai bambini, con FIAB Grosseto. Si potrà poi mangiare un frittura di pesce o mangiare dolci e gelati grazie alle attività presenti. Il pomeriggio verrà poi animato dai Cantori deI Tempi passati, che si esibiranno alle 16, e dal passaggio alle 16.30 del re Carnevale.

«A Follonica un primo esperimento di urbanistica tattica è stato fatto a ottobre nel parcheggio del Meq, per favorire il rilancio del piccolo commercio di prossimità – spiega l’assessore Mirjam Giorgieri –. Il risultato è stato veramente sorprendente: è bastato spostare le auto parcheggiate e organizzare delle attività e quello spazio ha cambiato completamente aspetto. La cittadinanza ha partecipato con entusiasmo e ci auguriamo che anche questo nuovo appuntamento veda la stessa partecipazione».

«Con questi progetti stiamo dimostrando concretamente che i negozi di vicinato non solo sono un elemento cardine per la distribuzione dei generi di prima necessità – commenta l’assessore Alessandro Ricciuti –, ma hanno una valenza sociale insostituibile per tutte e tutti. Per questo motivo da due anni l’amministrazione comunale sta portando avanti una serie di azioni insieme a Simurg Ricerche e sta lavorando contestualmente a un Piano di rilancio e riqualificazione del comparto commerciale. Tutto questo è sempre stato fatto dialogando in primo luogo con i commercianti».