“Mi vaccino perchè sono grande”: open day anti-covid dedicato agli adolescenti

Una giornata speciale, quella predisposta nei centri vaccinali covid di tutta la Asl Toscana sud est, dedicata ai giovani tra 12 e 19 anni che potranno accedere in maniera diretta e saranno seguiti da pediatri e personale specializzato.

Questa fascia di età ancora oggi è tra le più colpite dalla diffusione del virus.

I giovani, fortunatamente, presentano sintomi gravi con minore frequenza rispetto agli adulti ma, oltre a rappresentare un veicolo di contagio molto forte verso i più anziani e i più fragili, non sono immuni da complicanze anche gravi e dalle conseguenze a lungo termine dell’infezione conosciute come “long covid”.

“La loro immunizzazione – dichiara il dottor Flavio Civitelli, direttore del Dipartimento materno infantile della Asl sudest –, risulta strategica per contrastare la diffusione del covid, ridurre i casi di malattia anche grave che può colpire anche i bambini molto piccoli e, questione non secondaria, liberare i ragazzi dai condizionamenti di un contagio che prevede una quarantena con allontanamento dalla scuola e da tutte quelle preziose attività sociali e sportive che sono fondamentali per i giovani. La giornata vedrà in campo i pediatri di famiglia e ospedalieri che si sono messi volontariamente a disposizione dei ragazzi e delle famiglie insieme al personale infermieristico e amministrativo in modo da offrire tutte le informazioni possibili e fugare tutti i dubbi”

Ad oggi nella Asl Toscana sudest sono effettuate 45.636 vaccinazioni nella fascia di età 12-19 a fronte di una popolazione residente (sempre 12-19 anni) di 57.532.

Ad Arezzo sono state effettuate 18.506 (popolazione 12-19 residente 24221) vaccinazioni, a Siena 14.760 (popolazione 12-19 residente 18503), a Grosseto 12.303 (popolazione 1-19 residente 14802).

“La pandemia – dichiara Simona Dei, direttore sanitario della Asl Toscana sudest – ci ha ricordato il valore degli affetti e della famiglia: i luoghi più cari sono diventati quelli più a rischio di contagio e le occasioni di incontro si sono trasformate in videochiamate e telefonate. Con il vaccino i nostri ragazzi possono vivere serenamente la loro età, tornare ad abbracciare i nonni e camminare spediti verso il futuro. Sabato prossimo aspettiamo ragazzi consapevoli e genitori attenti alla loro salute”.

Il programma della giornata

Reparti di pediatria degli ospedali dalle ore 10 alle ore 15

Grosseto – Ospedale Misericordia

Ambulatorio pediatrico Palazzina Roscini – Piano terra

Percorsi dedicati ai ragazzi negli hub vaccinali 9-14

Grosseto – Alberese – La Spergolaia