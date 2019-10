Open Day alla scuola comunale di musica: gli insegnanti presentato i corsi

Sabato 26 ottobre, dalle 15 alle 18, la scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica organizza un Open Day per far conoscere la propria proposta didattica.

Un intero pomeriggio dedicato a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla pratica musicale, dal canto alla padronanza dello strumento. E c’è di più: chi si iscriverà sabato 26 ottobre avrà uno sconto del 50% sul primo mese di lezioni. L’appuntamento è aperto a tutti, adulti e bambini, neofiti e non. Gli insegnanti della scuola sono a completa disposizione per spiegare e raccontare come vengono programmate le lezioni, quante ore di studio sono previste, qual è l’approccio e la filosofia della scuola riguardo allo studio delle sette note. Un modo per presentarsi e proporre così l’alta qualità dell’offerta formativa dell’istituto, che parte dalla propedeutica per i più piccoli, fino ai corsi per entrare in conservatorio, possibilità concretizzata grazie alla prestigiosa partnership con l’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena.

Le lezioni possono essere sia individuali che di gruppo, e le opportunità per divertirsi e imparare sono molte, guidate da docenti pronti a sostenere i percorsi formativi degli allievi. A seguire i corsisti infatti c’è uno staff di professionisti del settore: Stefano “Cocco” Cantini, docente di sax e tecnica dell’improvvisazione; l’insegnante di pianoforte e direttrice della scuola, Sabrina Gabellieri; Andrea Vanni (pianoforte); Andrea Lagi (tromba e teoria e solfeggio); Antonella Benucci (canto lirico e direttrice del coro Young Voices); Valentina Toni (canto moderno e direttrice del coro Crazy Voice); Corrado Rossetti (chitarra jazz); Daniele Nannini (basso); Maria Christine Angele (violino); Raffaele Boni (chitarra); Riccardo Butelli e Rino Bruciaferri (batteria); Stefano Scalzi (trombone); Valentina Cotelli (clarinetto, propedeutica per bambini e musicoterapia); Maurizio Morgantini (armonia).

Le lezioni della stagione 2019/2020 sono da poco iniziate, ma ci sono ancora posti a disposizione: l’appuntamento è sabato 26 ottobre, dalle 15 alle 18, per conoscere l’offerta formativa della scuola di via Argentarola, e magari scoprire e dare nuova linfa alle proprie inclinazioni musicali. Per informazioni contattare la scuola al numero 0566.260036.