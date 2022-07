“Open day passaporto”: apertura straordinaria al pubblico dell’ufficio della Questura

Negli ultimi tempi, e con l’inizio del periodo estivo, a causa del notevole incremento delle richieste di passaporto, è stato segnalato da parte di alcuni utenti un prolungamento dei tempi legati alla prenotazione degli appuntamenti da effettuarsi via web sull’apposita agenda online tramite l’identità digitale (Spid o Carta di identità elettronica).

Per tale motivo, l’Ufficio Passaporti della Questura di Grosseto implementerà l’impegno con un’apertura straordinaria degli uffici nei seguenti giorni: sabato 23 luglio dalle 9 alle 12; lunedì 25, mercoledì 27 e venerdì 29 luglio dalle 15 alle 18, per un numero limitato di 20 posti al giorno.

Tale servizio è rivolto ai cittadini che non hanno già ottenuto l’appuntamento mediante prenotazione on line e che debbano intraprendere un viaggio all’estero per comprovati motivi di salute, lavoro o studio, con urgenza (a tal fine si considera valido l’emissione regolare titolo di viaggio – biglietto).

Potranno, pertanto, presentarsi all’ Open Day” solo coloro che saranno muniti della documentazione attestante l’urgenza, oltre che della documentazione completa per la richiesta di passaporto. La documentazione da allegare all’istanza è elencata nel sito https://www.poliziadistato.it.

I passaporti saranno rilasciati successivamente sulla base delle emergenze documentate dai cittadini.

Ulteriori informazioni, riferimenti ed orari ordinari sono indicati nella pagina web della Questura di Grosseto.