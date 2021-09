Formazione per adulti: Open day per illustrare i corsi

Giovedì 16 settembre, nella sala consiliare del Comune di Capalbio, si terrà l’Open day per illustrare i programmi e le modalità dei corsi del Centro provinciale di istruzione per adulti. Ai corsi potranno partecipare sia i residenti a Capalbio sia i non residenti, interessati a migliorare la propria formazione. Per evitare affollamenti e occasioni di contagio, gli interessati saranno divisi in due gruppi, in base ai diversi interessi.

Il primo gruppo si riunirà dalle 15 alle 16.30, per parlare dei corsi di lingua straniera, inglese e tedesca, i corsi di informatica e il primo e secondo biennio di scuola superiore. Dalle 16 alle 17.30, invece, si riuniranno gli interessati ai corsi di alfabetizzazione della lingua italiana e quelli interessati al corso per l’attestato di cittadinanza.

L’offerta del Cpia 1 per Capalbio, infatti, prevede la possibilità di attivare corsi di lingua italiana per stranieri, con supporto per la preparazione dell’esame per ottenere la certificazione Cils (italiano come lingua straniera), corsi di inglese e tedesco, di informatica, ma anche lezioni per l’ottenimento della licenza media o superiore.

Le lezioni, fatta eccezione per i corsi di lingua straniera per i quali è previsto un contributo di 30 euro, sono gratuite e possono essere frequentate da italiani e stranieri che abbiano compiuto i sedici anni di età.