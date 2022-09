Open day per il controllo della fertilità: visite gratuite in città, come prenotare

Lo scorso anno, secondo l’Istat, si è toccato il minimo storico di nascite nel nostro Paese, per la prima volta sotto le 400.000: la ricerca di un figlio è dunque un tema sociale quanto mai importante. C’è però un ostacolo non da poco nel percorso di crescita demografica del nostro Paese: l’infertilità, che riguarda circa il 15% delle coppie italiane.

Per offrire un supporto a tutti coloro che ricercano un figlio, o vogliono sapere qual è il loro potenziale riproduttivo, torna l’open day dei centri di Medicina della riproduzione GeneraLife, presenti in tutta Italia, che nelle due precedenti edizioni dell’iniziativa “Ferty Check” hanno già effettuato oltre 200 visite gratuite a pazienti con problemi di infertilità o intenzionati a congelare i propri ovociti (‘social freezing’).

Quest’anno, a pochi giorni di distanza dal “Fertility Day”, che in Italia si celebra il 22 settembre, i centri GeneraLife di Roma, Torino, Bologna, Napoli, Milano e molti altri (per informazioni sui centri aperti, consultare il sito www.generalifeitalia.it) apriranno le porte per una visita gratuita il giorno sabato primo ottobre 2022.

A Grosseto, le visite si svolgeranno al centro privato Demetra, presso la società multiservizi Salus, in via Monte Leoni 6.

“Anche questa edizione del nostro ‘Ferty Check‘ – annunciano i direttori scientifici del gruppo GeneraLife, Filippo Maria Ubaldi e Laura Rienzi – sarà aperta sia a chi intende eseguire un ‘controllo della fertilità’, per saperne di più sullo stato della propria salute riproduttiva, sia a chi ha già avuto precedenti esperienze con la Procreazione medicalmente assistita. Come di consueto ci rivolgiamo soprattutto ai più giovani, per invitarli a eseguire un semplice ‘check up’ e dialogare con i nostri esperti per conoscere come e quanto sia possibile proteggere la propria fertilità attraverso stili di vita adeguati“.

GeneraLife

GeneraLife è un gruppo europeo di 50 cliniche specializzate in medicina della riproduzione, presenti in 7 Paesi (Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Svezia, Norvegia, Islanda, Portogallo). GeneraLife promuove la ricerca e lo sviluppo in questo settore, utilizzando un rigoroso metodo scientifico. Diversi componenti del gruppo ricoprono ruoli importanti in società scientifiche nazionali e internazionali come la Società italiana di embriologia, ricerca e riproduzione (Sierr), o la Società italiana di fertilità e sterilità (Sifes) o la Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre). Svolgono inoltre ruoli editoriali in varie riviste nel campo della medicina riproduttiva (Human Reproduction Update, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Human Reproduction, Fertility and Sterility, Reproductive BioMedicine Online, Frontiers in Endocrinology).