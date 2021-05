Asili nido comunali, al via gli open day virtuali: ecco come partecipare

Il Comune di Grosseto mette a disposizione dei genitori che si apprestano ad iscrivere i propri figli agli asili nido un calendario di visite virtuali nelle strutture con la possibilità di uno scambio diretto con il team educativo di ciascun nido d’infanzia, a partire da domani, mercoledì 5 maggio.

“L’emergenza covid ci ha imposto di bloccare gli incontri nelle scuole, per questo motivo il Comune ha voluto trovare una modalità alternativa per accompagnare i genitori che stanno per compiere insieme ai figli la delicata scelta dell’iscrizione al nido – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Chiara Veltroni, assessore ai servizi educativi -. Infatti, grazie allo strumento delle videoconferenze, il personale educativo sarà a disposizione delle famiglie a distanza per fornire loro tutte le informazioni relative al servizio garantendo un filo diretto per risolvere ogni tipo di dubbio ed agevolare il percorso d’iscrizione”.

È possibile accedere ad uno o più incontri nelle date e modalità indicate al seguente link di prenotazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJouEs42SQSj48gv0wUSiq3W2VjkXu0NOpEKv_OuoacIfbjA/viewform

Lasciando la propria mail sarà così possibile ricevere il link per partecipare agli incontri. È possibile inoltre entrare virtualmente nei nidi e nelle scuole attraverso i video di ciascun servizio, che presto saranno pubblicati sul sito del Comune di Grosseto.