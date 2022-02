Covid: open day vaccinale per le donne in gravidanza, ecco dove e quando – VIDEO

Non aver paura del vaccino anche nel periodo della gravidanza: con questo obiettivo anche a Grosseto si svolgerà uno degli open day vaccinali organizzati dall’Asl Toscana sud est e dedicati alle donne in dolce attesa.

L’appuntamento è sabato 26 febbraio all’hub di GrossetoFiere a Braccagni, dalle 9 alle 12. L’accesso è libero senza prenotazione e le future mamme troveranno ad accoglierle un ginecologo ed una ostetrica del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto che effettueranno i vaccini e forniranno risposte e chiarimenti a chi lo richiederà.

“La vaccinazione anti Covid-19, secondo le indicazioni fornite dall’Oms e dall’Iss, è fortemente raccomandata alle donne in gravidanza – spiega il dottor Stefano Tamburro, del reparto di Ginecologia ed Ostetricia del Misericordia di Grosseto –, perché il periodo di allattamento e gravidanza rappresenta per una donna un momento di maggiore fragilità verso la possibilità di infezione e diversi studi dimostrano che gli anticorpi prodotti dal vaccino sono di protezione al neonato”.

“Il Covid, se preso in gravidanza, rappresenta un problema clinico sotto vari aspetti – aggiunge il direttore del Dipartimento materno infantile della Asl Toscana Sud Est, Flavio Civitelli –, in primo luogo perché il virus può avere un decorso più severo in quanto si assiste a una serie di modificazioni fisiologiche che possono aggravare la malattia. Secondariamente, le gravidanze complicate dall’infezione hanno un maggior tasso di eventuali rischi gravi”.