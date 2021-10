Mostra al Cassero: l’associazione Grow cerca artisti disposti a partecipare

L’associazione Grow, in collaborazione con l’Istituzione Le Mura, presenta l’Open Call a tutti gli artisti interessati nelle arti visive, specializzati in proiezioni, video e animazioni, installazioni sonore e 3D per la mostra che si terrà a fine dicembre nello storico Cassero nel centro della città di Grosseto.

“La mostra non sarà la classica esposizione delle opere, bensì un percorso multimediale e sensoriale/acustico- immersivo sul tema del contatto – si legge in un comunicato dell’associazione -. Il tema nasce dalla profonda crisi sociale che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, ma anche dalla rinascita verso certi temi che riguardano l’interioritá degli individui, quindi il contatto con il proprio sé interiore: il rapporto con gli altri, l’altruismo, quindi il contatto con l’altro; la crisi ambientale sotto tutti i suoi punti di vista, quindi il contatto con la natura”.

“Grow è un’associazione giovanile di Grosseto che si propone di raccontarne le realtà culturali e sociali emergenti. Soprattutto, il nostro proposito è quello di potere ‘rientrare’ nella nostra città per raccontare quello che manca e quello che potremmo offrirle – continua la nota -. Siamo un gruppo etereogeneo di giovani locali: tra chi è rimasto, chi se ne è andato senza rimorsi e chi con nostalgia, ognuno di noi ha deciso di mettersi in gioco, portando un contributo ad immaginare una provincia diversa. Non più terra di frontiera, quanto più un nuovo centro culturale aperto ed attivo su più aree tematiche“.

Chi ha un progetto o un opera da proporre, può scrivere a grossetogrwo@gmail.com, oggetto “Opencall”, richiedendo i moduli da compilare e da rinviare alla stessa mail con oggetto “Progetto opencall”.