Online le liste provvisorie dei punteggi per l’accesso ai nidi comunali

Sul sito del Comune di Grosseto, nella sezione “Ammissione ai nidi d’infanzia comunali”, è possibile trovare le liste provvisorie dei punteggi per l’accesso ai nidi d’infazia comunali.

Coloro che hanno partecipato al bando potranno così verificare il punteggio ottenuto ed eventualmente presentare la richiesta di revisione, solo ed esclusivamente rispetto a quanto già dichiarato e sottoscritto nella domanda, entro e non oltre il 31 luglio 2020.

L’effettiva assegnazione del posto richiesto è condizionata dalla posizione nella successiva graduatoria definitiva, dalle preferenze espresse e dal numero dei posti disponibili, anche in attuazione alle misure governative adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

I genitori dei bambini ammessi saranno contattati per la proposta di assegnazione del posto in uno dei servizi richiesti al momento della presentazione dell’istanza. In caso di rinuncia al posto indicato dalla famiglia come prima scelta, il minore verrà cancellato dalla graduatoria. Lo stesso vale in caso di rifiuto di due scelte non prime.