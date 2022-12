“Onde tra le stelle”: Gaetano Insabato presenta il suo nuovo libro nella chiesa dei Bigi

Gaetano Insabato, con il suo nuovo romanzo “Onde tra le stelle” edito da Porto Seguro, è il protagonista del nuovo appuntamento con l’aperitivo letterario organizzato dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con l’associazione “Letteratura e dintorni”.

L’evento, che rientra fra le iniziative del progetto “Grosseto Città che legge”, è in programma venerdì 9 dicembre alle 18, nella chiesa dei Bigi. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con degustazione dei vini della Fattoria San Felo e visita alle mostre in esposizione al museo: le opere di Luca Grechi e “Le donazioni Gentili e Barontini”. È consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564.488066. Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

“Onde tra le stelle” è un romanzo che riflette sull’intima duplicità e su come incanalarla in una precisa direzione: l’amore, tra suggestioni mitologiche e richiami letterari, ai grandi classici del pensiero occidentale. A Roma, nella notte di San Lorenzo, la radio lega con un filo invisibile vite lontane, sogni, delusioni e scelte sbagliate: un curioso manoscritto e una panchina sono i pretesti che stimolano tre uomini a mettere in dubbio i principi della propria esistenza e a iniziare il cammino interiore per la ricerca della felicità.

Gaetano Insabato è nato a Portici (Napoli) nel 1973 e vive a Grosseto. Laureato in Giurisprudenza a Siena, lavora come assicuratore. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo, “Black Out” (targa 2020 al XII Premio letterario internazionale Città di Cattolica), scritto a quattro mani con David Berti. “Onde tra le stelle” è la sua nuova opera letteraria.