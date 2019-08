On line il bando per la creazione del logo della Commissione comunale Pari Opportunità

È online il bando per il concorso di idee finalizzato alla creazione del logo della commissione comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna. L’obiettivo del bando è rappresentato dall’individuazione di un logo che contraddistingua ed identifichi, nel prossimo futuro, l’attività della commissione in questione. Il progetto, completo di tutti i requisiti richiesti, dovrà pervenire al Comune di Grosseto – Ufficio Protocollo, piazza Duomo, 1 (“commissione comunale Pari Opportunità”) – 58100 Grosseto in un plico sigillato ed anonimo con la dicitura “Concorso di idee – Commissione Comunale per le Parità e le Pari opportunità tra uomo e donna”, entro il 24 settembre, alle 14 (in caso di consegna postale la data di scadenza si riferisce a quella di spedizione). Il concorso è aperto a tutti, anche ai minori e si può partecipare sia come singoli che come gruppi (società commerciali, associazioni, liberi professionisti, eccetera)

Il progetto grafico dovrà essere esclusivamente nei colori rosso e bianco, simbolo della città di Grosseto e dovrà soddisfare questi requisiti:

– fare riferimento alle finalità della commissione che opera per la rimozione di ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne o del sesso ritenuto nelle varie circostanze il più debole;

– essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi; – non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuali;

– non deve contenere effigi o fotografie senza autorizzazione;

– essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;

– essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di stampa;

– possa contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole);

– dovrà contenere le parole “Commissione comunale Pari Opportunita”;

– essere declinabile.

Per tutte le informazioni, il bando è consultabile al link: http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaAllegatiWindow.php?id=17548&fbclid=IwAR3hZXNzu4Ehlw3baB11HnCnCyKROykXLwMaay_-yIbXRXZIfdpyYeMow2E

“Questo progetto segna un momento importante nell’incontro tra cittadino e istituzioni su un tema così delicato che evidenzia una carenza di rispetto e un bieco pregiudizio che al giorno d’oggi non possono più esistere – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La creazione di un logo per la Commissione Pari Opportunità è un’occasione preziosa per raccogliere in un’immagine il sentimento di rispetto, di riconoscenza e inclusione che questa istituzione vuole veicolare”.

“Continua il lavoro della commissione che prosegue nell’abbattimento degli ostacoli che ancora non permettono la totale inclusione e il rispetto delle minoranze – confermano l’assessore alle Pari Opportunità Chiara Veltroni e il presidente della commissione Federica Frusoni -. Con la possibilità di partecipare attivamente alla creazione del nuovo logo, il cittadino potrà avvicinarsi concretamente ai valori che la commissione da sempre propone e diffonde. Per questo sono invitati a partecipare tutti, anche i più giovani, con la consapevolezza che i risultati finora raggiunti saranno trasmessi alle generazioni future”.