Omicidio a Filare: fermato un quarantacinquenne con precedenti per droga

Le indagini condotte dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Grosseto unitamente alla Compagnia di Follonica, a seguito dell’omicidio del 25enne di nazionalità marocchina, e del tentato omicidio in danno di un suo connazionale 19enne, attualmente ricoverato per le ferite riportate, commessi il 12 agosto scorso, nella frazione Filare del comune di Gavorrano, hanno consentito di acquisire univoci e concordanti indizi di colpevolezza a carico di un 45enne scarlinese con precedenti per droga, ritenuto autore materiale dei reati.

La Procura di Grosseto, condividendo la gravità e la pertinenza quadro probatorio delineato, ha emesso decreto fermo di indiziato di delitto confronti del predetto.

Il provvedimento è stato eseguito il 14 agosto a Follonica dai carabinieri del Comando Provinciale di Grosseto che successivamente traducevano l’arrestato presso la Casa Circondariale di Grosseto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini hanno chiarito che il delitto è maturato nel contesto dello spaccio al dettaglio di stupefacenti.

Il movente e l’esatta dinamica sono in corso di completa ricostruzione in queste ore.