“Oltre il Duomo”: in bici dal Museo a Roselle e San Rabano per visitare la mostra

Mobilità sostenibile nell’ambito della mostra “Oltre il Duomo“.

Questo il filo conduttore della nuova iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione Hakuna Matata Outdoor per domenica 30 giugno.

Il percorso in bici o in e-bike prenderà il via dal Museo archeologico; il primo con destinazione area archeologica di Roselle e il secondo con destinazione abbazia di San Rabano nel Parco naturale della Maremma.

Il ritrovo in piazza Baccarini è per le 9 per chi è diretto all’abbazia di San Rabano, alle 16 per l’area archeologica di Roselle.

I gruppi saranno da un minimo di 4 a un massimo di 15 persone. Informazioni su costi e prenotazioni al numero 335.7030719 e all’indirizzo e-mail [email protected]