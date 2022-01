Martedì 18 gennaio, alle 15.15, la troupe del popolare programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno“, condotto da Serena Bortone, sarà a Grosseto, in piazza Dante, per realizzare una diretta tv di approfondimento della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune per promuovere l’importanza della vaccinazione contro il Covid.

Nel corso della trasmissione, gli inviati del programma intervisteranno i testimonial che hanno prestato il loro volto alla campagna.