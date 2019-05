“Oggi come ieri”: al via il tour di tre cantori maremmani nei paesi della provincia

È possibile trovare una via per comunicare e riflettere sul nostro recente passato con i giovani e non? E’ possibile cercare un modo per trasmettere una memoria carica di valori ancora oggi imprescindibili?

Questa domanda se la sono posta Luca Cocco, Mirco Pierattoni e Stefano Rosini, componenti e cantori di un gruppo di canzoni popolari che, dopo il viaggio itinerante presso il “Passo di via Maggio”, hanno voluto iniziare un progetto sperimentale definito “Oggi come ieri”, che vuole andare a raccogliere le memorie, le testimonianze e le tradizioni attraverso la musica e le improvvisazioni nei vari paesi della provincia grossetana.

“Le canzoni popolari possono, dentro e fuori dalla nostra provincia, raccontare il paese ed i suoi abitanti di ieri e di oggi. La stessa improvvisazione può far riscoprire quelle parole che possono ritrovare un senso per interpretare il presente“, così spiegano i tre cantori il motivo per cui hanno voluto mettere in pratica questa loro idea.

I tre cantori hanno cercato così di avviare un progetto che andrà ogni mese a toccare ed a visitare un paese della nostra provincia.

A maggio il paese visitato è stato Murci, (nel comune di Scansano) e lì si è svolto il pranzo del “tascapane” con salsiccia, pane, vino e birra, offerto tutto dai cantori e terminato poi al circolo “Trattoria da Carla”, con delle libere interpretazioni di canzoni maremmani e di coloro che passavano dal circolino”, quindi sono state interpretate anche canzoni venete, sarde, albanesi e polacche.

“Così – spiegano i cantori – vogliamo avviare un modesto quanto indispensabile lavoro di ‘traduzione della tradizione’, attraverso la musica e l’improvvisazione, cercando di suscitare negli ascoltatori un’immediata adesione emozionale e culturale. A giugno toccheremo un altro paese, sempre senza programmazione, ma solo improvvisando al momento il dove fermarsi”.

Nella foto: Pierattoni, Rosini e Cocco.