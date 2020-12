Nuova sede Caritas: nel primo mese offerte per quasi 17mila euro

Sfiorano i 17mila euro le offerte giunte nel primo di lancio della campagna per il progetto della nuova sede di Caritas diocesana.

Il progetto, lanciato il 15 novembre in occasione della quarta giornata mondiale dei poveri, è orientato a sensibilizzare l’opinione pubblica su un intervento di grande portata e di cui c’è grande necessità, per fare in modo che tutte le persone che bussano alla porta di Caritas per chiedere aiuto, trovino un luogo accogliente e confacente ai bisogni.

La nuova sede sorgerà in via Pisa (zona Cottolengo), dove già ha sede da alcuni anni uno dei servizi di punta della Caritas: la Bottega della solidarietà. Adiacenti vi erano dei capannoni in disuso, che la Diocesi ha potuto acquistare grazie alla donazione ricevuta dalla famiglia Santini di Ravi e alla permuta dell’ex chiesetta de “Il Cristo”, lungo la strada provinciale del Pollino. Ora quei volumi dovranno essere demoliti, bonificati e trasformati in nuovi spazi nei quali la dimensione di prossimità della Chiesa possa tradursi in luoghi accoglienti, confortevoli, più adeguati rispetto agli attuali in via Alfieri.

Il progetto è stato affidato all’ingegner Emanuele Manusia e all’architetto Arianna Lamura di Arching Toscana, con sede a Grosseto.

L’immobile, attualmente in disuso, è costituito da un corpo di fabbrica rettangolare, in muratura portante, con una superficie utile lorda di 560 metri quadri, pari a un volume di circa 1700 metri cubi.

Il costo della nuova sede, completo di arredi, si aggirerà sui 2 milioni di euro. Qualche generoso benefattore che si è già mosso. L’alienazione di alcuni beni di cui disponeva la Diocesi e il contributo della Cei, attraverso i fondi 8xmille, sono una buona base per partire, ma non saranno sufficienti per completare il progetto.

Per questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti. E’ stato realizzato un depliant in 10mila copie, che può essere preso nelle parrocchie e altri luoghi di incontro. All’interno, assieme alla descrizione del progetto e delle finalità, è accluso anche un bollettino di conto corrente precompilato, attraverso il quale chi lo vorrà potrà effettuare una donazione.

Potrà essere utilizzato anche l’iban IT 26Z0760114300000010548584 intestato a Curia vescovile di Grosseto, causale: nuova sede Caritas.