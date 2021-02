Polo agroalimentare: aperte le buste con le offerte per la gestione

Sono state aperte questa mattina le buste con le offerte per la gestione del Polo per l’industria e la trasformazione agroalimentare. Agli uffici della Provincia è pervenuta una sola richiesta.

“Il Polo per l’industria e la trasformazione agroalimentare rappresenta una grandissima opportunità per il nostro territorio – afferma il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, che consentirà di mettere in rete il sistema imprenditoriale. Sarà un centro di competenza e innovazione tecnologica a supporto delle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione delle produzioni agroalimentari. Fornirà infatti servizi di supporto per ricerca, certificazione dei processi, controllo e tracciabilità dei prodotti e formazione specialistica. Grazie alla concretizzazione del tridente formato da Polo dell’agroalimentare, Polo tecnologico di Santa Rita e Polo della conoscenza la Maremma diventerà uno snodo decisivo a livello regionale e nazionale, un vero e proprio punto di riferimento nel campo della ricerca e dell’innovazione nel comparto agroindustriale“.