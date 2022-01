Nuovi strumenti chirurgici per l’odontoiatria infantile: donazione di due giovani al Misericordia

Un atto di generosità e vicinanza per aiutare i piccoli pazienti dell’odontoiatria infantile dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Un regalo della Befana voluto da due giovani donne senesi che hanno raccolto una somma di denaro che, invece di essere utilizzata per acquistare calze o giocattoli, hanno pensato di donare per fornire nuovi strumenti chirurgici per il reparto dedicato alle cure dentali dei pazienti non collaboranti, tra cui anche bambini.

Si tratta di strumenti dedicati alla chirurgia orale pediatrica, tra cui apri bocca calibrati sulle bocche dei più piccoli e bisturi adatti per questa tipologia di interventi; una strumentazione che sarà utilizzabile una volta completate le procedure per la donazione.

“Tutto è nato da una serie di articoli di stampa pubblicati alla fine di novembre – racconta la dott.ssa Alessandra Romagnoli, direttrice della rete odontoiatrica della Asl Toscana sud est – dove si parlava di un bambino sardo di cinque anni curato con successo al reparto di Odontoiatria dell’ospedale di Grosseto. Queste due giovani donne, che voglio ringraziare per la loro grande sensibilità, sono rimaste colpite da questa notizia e hanno pensato di fare una donazione al nostro reparto in occasione della Befana”.

“Al di la dell’entità economica, è stato un gesto bellissimo che ci fa doppiamente piacere – sottolinea Romagnoli – perchè ci permette di integrare la nostra strumentazione chirurgica e dall’altro dimostra la buona reputazione della nostra odontoiatria ben oltre i confini provinciali. Un regalo davvero utile per la salute e la tutela dei bambini e che ci da ancora più entusiasmo nel portare avanti questo servizio che svolgiamo anche grazie all’impegno di Barbara Gallorini e Rita Sacchetti del programma regionale Pass, Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali, adottato anche dalla nostra Azienda”.

Nella foto: medici e infermieri del reparto di Odontoiatria di Grosseto con i nuovi strumenti.